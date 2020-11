Entre el estupor y la tristeza, el mundo deportivo despidió al Diez

También fueron muy sentidas las palabras de Claudio Caniggia, compañero del Diez en la Selección y en Boca. “Estoy devastado por la noticia, era mi hermano del alma... Espero que sepan entender, no tengo palabras en este momento. Solo quiero decirle a su familia que los acompaño en este dolor”, expresó. En el mismo sentido, se pronunció César Luis Menotti, quien fue su primer entrenador en el combinado albiceleste. “No tengo ninguna explicación, mucho dolor. No hay opinión que sirva ante esto, no tengo cabeza. Estoy destruido”, manifestó el DT campeón Mundial en 1978.

Otras reacciones

AFA: “La Asociación del Fútbol Argentino manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona. Siempre estarás en nuestros corazones”.

Gianni Infantino (SUI/presidente de la FIFA, en un comunicado): “Siempre lo dije y lo repito ahora, más convencido que nunca: lo que Diego ha hecho por el fútbol, para que todos nosotros nos enamoremos del deporte rey, es único. Es, tal como él, simplemente inmenso... Diego merece nuestra gratitud eterna por habernos maravillado con su talento increíble y sí, por haber sido único e inimitable: por haber sido Diego Armando Maradona, una leyenda, un héroe y un hombre”.

Nápoles (en Twitter): “Para siempre. Ciao Diego” y “Todo el mundo espera nuestras palabras, pero ¿qué palabras podemos utilizar para expresar un dolor como el que sentimos? Por el momento, es tiempo de lágrimas, después ya vendrá el de las palabras”.

Gary Lineker (exfutbolista inglés rival en ese partido del Mundial 1986, en Twitter): “De lejos el mejor jugador de mi generación y quizás el más grande de todos los tiempos. Después de una vida de bendiciones pero atormentada, esperemos que por fin encuentre descanso en las manos de Dios”.