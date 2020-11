Los principales diarios del mundo se hacen eco de la muerte de Diego Maradona

"Maradona está considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol. Pasó de futbolista a leyenda en el Mundial de México 1986, cuando capitaneó a Argentina para ganar la Copa del Mundo. Su doblete contra Inglaterra en los cuartos de final del torneo, con La Mano de Dios y el mejor gol de siempre, recorriendo la mitad del campo mientras sorteaba defensas sin parar de camino al altar del balón. "Barrilete cósmico, de qué planeta viniste", gritaba Víctor Hugo Morales" completa el texto.

El diario El País de Madrid se hace eco de la noticia y publica la confirmación de la familia sobre la muerte de Diego. El medio recuerda el deterioro de salud que mostró el DT de Gimnasia en su última aparición pública. "Los inmortales también sufren", dice la nota.

Por su parte el diario italiano La República también pone en tapa el fallecimiento del ídolo argentino. "Muere Diego Armando Maradona: 'el Pibe de Oro' acababa de cumplir 60 años" se lee su titulo de tapa. "Cuántas vidas en una vida que ya no estaba. Cuántas veces se ha perdido Diego, cuántas veces lo hemos perdido, incluso de vista. Maradona hospitalizado, Maradona engordado, Maradona operado, Maradona tóxico, Maradona dopado, Maradona alcohólico, Maradona desintoxicado, Maradona operado de cerebro" sostiene al comienzo el artículo.

El italiano Corriere della Sera dedica toda su portada para despedir al 10. "Sus pies estaban al servicio de un gran corazón" se titula el retrato del ídolo. "No. Maradona no puede haber muerto, porque él es la esencia del fútbol y el amor no muere más", asegura en una columna de opinión el escritor napolitano Maurizio de Giovanni, quien supo disfrutar de las gambetas de Diego en el equipo de su ciudad natal.

"Diego Maradona, uno de los grandes futbolistas de todos los tiempos, muere a los 60 años", dice el inglés The Guardian. "Tenía un talento sublime y llevaba una vida problemática", describe su perfil.

El diario Jornal do Brasil escribe en su portada "Muere Maradona tras sufrir un paro cardíaco, aseguran medios argentinos". "Carismático, polémico e idolatrado personaje como ningún otro en Argentina, 'Pibe de Oro' sufrió un paro cardiorrespiratorio en la clínica Tigre donde se había instalado para recuperarse de una cirugía cerebral, según el diario Clarín" sostiene el texto de tapa.

El periódico brasileño Folha de Sao Paulo titula "Muere Maradona" sobre una foto del capitán de la Selección besando la Copa del Mundo en 1986 y define al ex capitán de la celeste y blanca como "Héroe de la Copa, ícono de izquierda y mito argentino".

La BBC por su parte publica "Maradona: muere el argentino que fue mucho más que el futbolista más grande de la historia". "La leyenda del fútbol -quien ganó el Mundial de 1986 con la selección argentina y militó en equipos como el Nápoles o el Barcelona- había sido operado recientemente de un hematoma cerebral y estaba en proceso de recuperación" escribe en su texto de portada.