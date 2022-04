Subastan la mítica camiseta de Maradona: ¿no es la de los goles a Inglaterra?

La casaca, azul con cuello en V, de la marca Le Coq Sportif y con números plateados, supuestamente estaba en poder del ex defensor inglés Steve Hodge, con quien Maradona la habría intercambiado al final del encuentro.

El diario inglés The Times indicó que el precio que se puede llegar a recaudar por la camiseta es de cuatro millones de libras esterlinas (alrededor de 5.2 millones de dólares), aunque algunos señalan que esa cifra puede alcanzar los siete millones de la moneda estadounidense.

No obstante, Dalma Maradona detalló en el programa "Un día perfecto", por Radio Metro, que la camiseta en cuestión es la que usó en el primer tiempo, que finalizó igualado 0-0, mientras que afirmó que sabe "perfectamente" que el inglés no tiene la del segundo tiempo.

"La del primer tiempo la cambiás porque no te imaginás lo que va a pasar en el segundo. Obviamente tiene mucho más valor que la que subastan. Sé perfectamente que él no la tiene. Mi papá me dijo: '¿Cómo le voy a dar la camiseta de mi vida?'", relató Dalma.

Y agregó: "La gente que va a participar en esa subasta debe saber que es una camiseta importante, pero es la del primer tiempo que terminó sin goles. Para mí, la del segundo no tiene valor".

Según se indicó, desde el 20 de abril la camiseta estará disponible para ofertar hasta el 4 de mayo en el sitio web de subastas de Sotheby´s.

Durante un tiempo la camiseta azul estuvo siendo exhibida en el Museo Nacional del Fútbol de Manchester, hasta que el propio Hodge tomó la decisión de subastarla.

En ese sentido, Sotheby´s tuvo que confirmar que se trataba de la camiseta original que utilizó el capitán argentino el 22 de junio de 1986 en el estadio Azteca del Distrito Federal.

"Parte del desafío al evaluar la camiseta fue identificarla con los dos goles históricos. Como parte de este esfuerzo, Sotheby's trabajó con Resolution Photomatching para hacer coincidir la camiseta con ambos objetivos, examinando detalles únicos en varios elementos del artículo, incluido el parche, las rayas y la numeración", puntualizó.

Por último, explicó en su página web: "La resolución Photomatching determinó que Maradona cambió de camiseta durante el partido, pero que usó esta camiseta para los dos goles históricos en la segunda mitad del partido".