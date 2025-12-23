Diego Simeone cumple 14 años como DT del Atlético de Madrid: el posteo del club y los títulos que consiguió + Seguir en









El "Cholo" cumplió un nuevo aniversario como entrenador ininterrumpido del club español.

Este 23 de diciembre es histórico tanto para Diego Pablo Simeone como para el Atlético de Madrid: hace 14 años se oficializaba se regreso al club español y asumía su cargo de entrenador, que mantiene hasta hoy en día.

En todo ese lapso de tiempo, se convirtió en el entrenador más ganador de la historia del club "rojiblanco", con 8 títulos. También es el DT que más partidos dirigió al "Colchonero".

Ha sido el único técnico y el único equipo capaz de ganarle LaLiga a Real Madrid y al Barcelona en los últimos veinte años, en dos oportunidades.

También son suyos los récords del club de puntuación en una temporada (90 puntos en 2013-14), al cierre de la primera vuelta (50, en 2013-14 y 2020-21), la mejor racha sin perder (23 encuentros consecutivos), la mejor serie de victorias como local tanto en Liga (14) como en todas las competiciones (21).

La espina que le quedó aún por cumplir es ganar la UEFA Champions League, torneo que llegó a la final dos veces (y ambas las perdió ante su clásico, Real Madrid, de forma cruel).

Catorce años del regreso del '14' para comenzar a hacer historia partido a partido. ¡Enhorabuena, míster!

Un crecimiento del 297 por ciento del presupuesto

Indudable su valor deportivo, Simeone también es un motor económico del Atlético, que ha multiplicado su presupuesto. Por ejemplo, pasó de los 129,8 millones de euros cuando llegó a los 515 millones de euros de 2020-21, antes de soportar los efectos de la pandemia de la Covid-19 en las arcas de la entidad. Es un 297 por ciento, subido, sobre todo, en la firme secuencia de clasificaciones consecutivas para la Liga de Campeones, sólo al alcance de unos pocos.

El contrato de DT en el "Colchonero" se estira hasta junio de 2027, aunque hay chances de prolongarlo. Más allá de eso, Simeone ya dejó en claro un deseo a futuro: "No es seguro, porque no dependerá de mí, pero me veo dirigiendo a Inter algún día".

Los títulos de Simeone como DT del Atlético de Madrid:

2 Ligas de España (2013-14 y 2020-21)

1 Copa del Rey (2012-13)

2 Europa League (2011-12 y 2017-18)

2 Supercopas continentales (2012 y 2018)

1 Supercopa de España (2014)