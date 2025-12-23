Sergio Costantino asumió como presidente transitorio en San Lorenzo: cómo será su conducción provisoria en medio de la crisis

La institución originaria de Boedo decidió quién la comandará hasta las elecciones. La situación tiene lugar tras declararse la acefalía.

En uno de los momentos institucionales más delicados de los últimos años, San Lorenzo resolvió quién conducirá el club hasta la normalización democrática . Se trata del dirigente Sergio Costantino , quien quedó al frente de la institución de manera provisoria.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras declararse la acefalía y remover a Marcelo Moretti de la presidencia, la Asamblea Extraordinaria eligió una Comisión Directiva transitoria y estableció el cronograma para las elecciones anticipadas, que se realizarán el 30 de mayo de 2026.

La definición se produjo luego de una votación extremadamente pareja. Costantino se impuso por 35 votos contra 31 frente al expresidente Matías Lammens . Además, 11 asambleístas se abstuvieron y dos apoyaron la propuesta encabezada por César Francis , en una asamblea marcada por la tensión y la incertidumbre.

El nuevo presidente transitorio no resultó ajeno a la vida política del club. Costantino integró gestiones anteriores bajo los mandatos de Lammens y Marcelo Tinelli , y compitió por la presidencia en 2023 dentro del oficialismo de entonces. Aunque finalizó tercero, ese resultado le permitió ingresar como vocal por la minoría en la Comisión Directiva.

Además, fue uno de los cinco dirigentes que no presentaron su renuncia cuando se declaró la acefalía, requisito clave para poder postularse nuevamente.

Esa condición le habilitó competir en la definición y, meses atrás, ya había presidido una Comisión Directiva transitoria en septiembre.

La nueva Comisión Directiva transitoria

En esta etapa, Costantino estará acompañado en la vicepresidencia por Valeria Carta Moglieta, integrante de la fórmula vencedora.

El resto del cuerpo directivo quedó conformado por Marcelo Vázquez, Enrique Ronzoni, Martín Saiz, Ariel Schale, Cipriano Pommies, Victoria Gabriel, Ezequiel Sabor, Ulises Morales, Dante Monaco, Christian Evangelista, Rodrigo Bouzas, Axel Shale, Jonathan Lirosi, Vanesa Sánchez Hermida, Guillermo Pérez, Marlene Mansilla, José Capria y Armando Muzzoglu.

Cómo se gestó la asamblea

El proceso se inició el martes 16 de diciembre, cuando la dirigencia concluyó que la única salida a la crisis pasaba por desplazar al presidente y convocar a elecciones anticipadas. La asamblea prevista para las 18 comenzó con demora: recién tras 40 minutos se alcanzó el quórum necesario, con 79 de los 90 asambleístas presentes.

Uno de los puntos centrales de la noche fue la aprobación del cronograma electoral. Por 43 votos a favor, se fijó el 30 de mayo de 2026 como la fecha de los comicios, lo que delimitó formalmente el período de transición y marcó el camino hacia la recuperación de la legitimidad institucional.

Las fórmulas y el momento de definición

Antes de la votación, se oficializaron los binomios propuestos para encabezar la conducción provisoria: Sergio Costantino – Valeria Carta Moglieta, César Francis – Jorge Ferronato, Matías Lammens – Alejandro Cambas y Manuel Agote – Sebastián Pareja.

Luego de un cuarto intermedio solicitado por Rubén Iglesias, de Por Amor a San Lorenzo, los 79 asambleístas emitieron su voto de manera nominal, no a mano alzada.

Los sondeos previos anticiparon una definición voto a voto, que finalmente se inclinó en favor de Costantino, dejando sin chances matemáticas a Agote y Francis.

La demora en el inicio, la tensión del debate y lo cerrado del resultado reflejaron con crudeza la crisis profunda que atraviesa San Lorenzo.

La conducción provisoria inauguró una etapa decisiva que marcará el rumbo inmediato del club de Boedo, en un contexto donde la estabilidad institucional aparece como una prioridad urgente para una de las entidades más emblemáticas del fútbol argentino.