La Justicia rechazó la cautelar de Marcelo Moretti contra la nueva Comisión Directiva de San Lorenzo

El Juzgado Nº51 rechazó el pedido del expresidente de nulidad de la reunión de la Comisión Directiva de San Lorenzo, de la semana pasada, en la que se decretó la acefalía del club. De esta manera, Moretti queda definitivamente afuera del "Ciclón".

Un nuevo capítulo en la novela dramática de San Lorenzo se escribió este martes. Finalmente, el Juzgado Nº 51 rechazó la cautelar de Marcelo Moretti para anular la acefalía en el club. Así, rechazó su pedido de nulidad de la reunión de la Comisión Directiva de San Lorenzo de la semana pasada en la que se decretó la acefalía. Pese a esta negativa, el expresidente ahora apelará el fallo ante la Cámara Civil .

"No se cuenta con elementos conducentes que habiliten la procedencia del pedido efectuado" , justificó el Juzgado, teniendo en cuenta que Moretti en su presentación no expresó ni acreditó "cuáles serían las razones que lo conducen a cuestionar los actos asociativos que menciona, ni por qué considera que dichos actos son cuestionables".

Este lunes se realizó el sorteo de las zonas de la Primera Nacional del 2026 , segunda división del fútbol argentino , que cuenta con la irrisoria cifra de 36 equipos.

Durante el sorteo en el predio Lionel Messi de Ezeiza, la AFA estableció que los 36 equipos participantes se dividirán en dos zonas de 18 conjuntos cada una.

Cada equipo disputará 34 fechas, enfrentando a los otros 17 integrantes de su zona en partidos de ida y vuelta, tanto en condición de local como de visitante. El calendario se organizará de manera que ambos semestres mantengan el mismo orden de enfrentamientos.

El mecanismo para definir los ascensos a la máxima categoría también se mantendrá sin cambios. Los dos primeros equipos de cada zona accederán a una final que se disputará en estadio neutral, cuyo ganador obtendrá el primer ascenso directo a la Liga Profesional.

El perdedor de esa final tendrá una segunda oportunidad, ya que se sumará al Reducido, un mini torneo que otorga el segundo ascenso.

Por último, cuatro equipos perderán la categoría: los dos que finalicen en la última posición de cada zona descenderán a la Primera B Metropolitana o al Federal A, dependiendo de su afiliación a la AFA.