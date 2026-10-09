Diego Simeone destacó el legado de Lionel Messi y se emocionó al recordar lo que le enseñó a los argentinos

El entrenador del Atlético de Madrid valoró la trayectoria del capitán de la Selección argentina y resaltó su capacidad para sobreponerse a las derrotas.

Diego Simeone aprovechó la conferencia de prensa previa al partido del Atlético de Madrid frente a Deportivo Alavés para referirse al recorrido de Lionel Messi con la Selección argentina . A pocos días de la despedida del astro rosarino del equipo nacional, el entrenador puso el acento en una enseñanza que, según explicó, va más allá de los títulos y los récords: la importancia de perseverar cuando los resultados no acompañan.

El técnico argentino expresó su agradecimiento por las alegrías que Messi les dio a los hinchas y destacó especialmente su capacidad para continuar adelante en los momentos difíciles. “ Nos enseñó a pelear, nos enseñó, cuando las cosas vienen mal, a seguir insistiendo. Y creo que ese es el valor más grande que tiene Messi para los argentinos, al menos para mí ”, sostuvo.

La reflexión del Cholo llegó después del último partido de Messi con la camiseta albiceleste, disputado el 6 de octubre ante Benín en el Monumental, donde Argentina se impuso por 3-0. El cierre de esa etapa puso en perspectiva una carrera internacional que incluyó la conquista del Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.

“ Agradecerle como argentino todo lo que nos dio ”, resumió Simeone al ser consultado por la despedida del capitán. Para el entrenador, la dimensión de Messi no se explica únicamente por los trofeos que levantó, sino también por la manera en que atravesó los años de críticas y las finales perdidas antes de alcanzar sus principales objetivos con la Selección.

El director técnico del Atlético de Madrid también se refirió a los registros deportivos del rosarino y consideró que resulta difícil encontrar otro futbolista que pueda igualarlos. “ Por números es insuperable, insuperable ”, afirmó durante la rueda de prensa realizada en Majadahonda, España.

Sin embargo, su reconocimiento no quedó limitado a las estadísticas. Simeone destacó la evolución de Messi tanto dentro como fuera de la cancha, con especial atención a su comportamiento a lo largo de más de dos décadas de carrera profesional.

El director técnico del Atlético de Madrid también se refirió a los registros deportivos del rosarino y consideró que resulta difícil encontrar otro futbolista que pueda igualarlos. X

“El crecimiento que ha tenido como persona, como deportista, ha roto todas las líneas posibles, porque lo ha manejado siempre desde el respeto, desde un comportamiento. Y eso es difícil de sostener 20 o 25 años, no sé cuánto ahora ya tendrá jugando”, señaló.

La valoración del entrenador remite a un recorrido que tuvo momentos de frustración para el seleccionado argentino. Antes de la consagración en la Copa América de 2021, Messi había perdido las finales de esa competencia en 2007, 2015 y 2016, además de la definición del Mundial de Brasil 2014. Con el título obtenido en el Maracaná, la Selección inició una etapa de conquistas que continuó con la Finalissima y la Copa del Mundo de Qatar.

Para Simeone, la capacidad de insistir pese a las adversidades constituye una de las principales enseñanzas que deja el futbolista. “Nos dio muchísimas alegrías, pero sobre todo lo que nos enseñó”, remarcó.

La comparación con Maradona y el reconocimiento a Julián Álvarez

Durante la conferencia, el Cholo también fue consultado por una de las discusiones recurrentes entre los hinchas argentinos: a quién elegiría entre Messi y Diego Maradona para afrontar una final. El entrenador evitó establecer una jerarquía entre ambos y explicó que su experiencia personal con cada uno es diferente.

“No voy a entrar en el juego demagógico y fácil de elegir a uno”, respondió. Simeone compartió plantel con Maradona en la Selección argentina y en Sevilla, pero nunca jugó junto a Messi, una diferencia que, según planteó, condiciona una comparación basada en su propia experiencia.

“Tuve la suerte de jugar con Maradona y no tuve la suerte de jugar con Messi. La verdad que somos agradecidos los argentinos de haber tenido a dos futbolistas extraordinarios, los mejores de la historia”, expresó.

Maradona fue campeón del mundo en México 1986 y condujo a Argentina hasta la final de Italia 1990. Messi, por su parte, completó su ciclo con la Selección con los títulos de la Copa América, la Finalissima y el Mundial, además de establecer numerosos registros individuales.

Antes de finalizar la rueda de prensa, Simeone también se refirió a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid y compañero de Messi en el seleccionado nacional. El entrenador valoró su compromiso y expresó su expectativa de que recupere su mejor versión futbolística.

“Lo veo bien, con entusiasmo, entregado a dar lo mejor que tiene, como lo ha hecho siempre”, afirmó. Además, manifestó su deseo de que el atacante pueda trasladar esa actitud al campo de juego y volver a ser una pieza determinante para el equipo español.

Mientras prepara el compromiso frente a Deportivo Alavés por la octava fecha de La Liga, Simeone dejó una reflexión sobre el final de la etapa de Messi con Argentina: el legado del capitán no se limita a los campeonatos, sino que también está ligado a la perseverancia, el respeto y la capacidad de seguir intentando después de una derrota.