Marketing Sports difundió un comunicado en el que denunció restricciones técnicas y operativas del club que, según afirmó, impidieron completar el espectáculo previsto en el Monumental. También señaló cortes de sonido y un apagón durante el show de Grupo Cali.

La productora del homenaje a Lionel Messi apuntó contra River y lo acusó de empañar la despedida.

La productora Marketing Sports , contratada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para organizar el homenaje a Lionel Messi en el estadio Monumental, apuntó contra River Plate por una serie de restricciones técnicas y operativas que, según sostuvo, condicionaron el desarrollo de la despedida y evitaron que el espectáculo se realizara según lo previsto.

A través de un comunicado oficial, la empresa aseguró que distintas decisiones del club anfitrión impidieron concretar varias de las intervenciones artísticas planificadas para la jornada. Entre los principales inconvenientes, mencionó la imposibilidad de instalar una pantalla alternativa y un escenario central , las interrupciones durante algunas presentaciones musicales y un corte de electricidad durante el show de cierre.

La productora sostuvo que su propuesta había sido concebida para ofrecerle a Messi una despedida a la altura de su trayectoria y del cariño de los hinchas. Sin embargo, afirmó que las limitaciones técnicas y operativas modificaron las condiciones originales y afectaron el resultado final.

Uno de los primeros inconvenientes señalados por Marketing Sports fue el retiro de la pantalla LED que habitualmente utiliza el Monumental, tres días después del anuncio de la AFA sobre la realización del homenaje. Frente a esa situación, la empresa propuso instalar una alternativa dentro del campo de juego, pero aseguró que River no autorizó la iniciativa .

Marketing Sports difundió un comunicado en el que denunció restricciones técnicas y operativas del club que, según afirmó, impidieron completar el espectáculo previsto en el Monumental. También señaló cortes de sonido y un apagón durante el show de Grupo Cali.

La decisión impidió proyectar un video especialmente producido para homenajear a Messi y utilizar los recursos audiovisuales previstos para acompañar las presentaciones artísticas y acercar el espectáculo a todos los sectores del estadio.

Además, la productora indicó que tampoco recibió autorización para instalar un escenario central. Por ese motivo, tuvo que adaptar el montaje y trasladar las actuaciones musicales a espacios laterales, cerca de los bancos de suplentes.

Según el comunicado, esa disposición, sumada a la presencia de personal de seguridad, prensa y trabajadores operativos, dificultó la visibilidad de los espectáculos tanto para el propio Messi como para buena parte del público presente.

Marketing Sports también aclaró que la operación del sonido y la iluminación del estadio estaba a cargo del equipo técnico de River, por lo que no tenía control directo sobre esos aspectos. En ese sentido, denunció restricciones para extender algunas canciones e interrupciones que afectaron el desarrollo de las actuaciones.

El corte de luz durante el show de Grupo Cali

Uno de los episodios más importantes ocurrió durante el cierre de la jornada. La productora había preparado una sorpresa especial para Messi: la presentación de Grupo Cali, una de las bandas favoritas del capitán de la Selección argentina, cuyos integrantes volvieron a reunirse para la ocasión.

Sin embargo, de acuerdo con la versión de Marketing Sports, un corte en el suministro eléctrico provisto por River interrumpió el espectáculo durante la primera canción.

La empresa sostuvo que, posteriormente, el personal del estadio encendió la iluminación general, lo que provocó la salida del público e impidió completar el cierre previsto. En el comunicado, remarcó que la interrupción fue ajena a sus decisiones y a su control operativo.

La productora lamentó que Messi, su familia y los hinchas no pudieran disfrutar íntegramente del homenaje que había preparado. También agradeció el trabajo de los profesionales, técnicos, artistas y proveedores que participaron de la organización.

Por último, Marketing Sports afirmó que su objetivo fue ofrecer una celebración inolvidable y ratificó su compromiso con la AFA y con la producción de eventos a la altura de la historia del fútbol argentino.

La AFA abrió un expediente contra Verón y otros dos dirigentes de Estudiantes

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) abrió un expediente contra Juan Sebastián Verón, Marcos Angeleri y Pascual Caiella, dirigentes de Estudiantes de La Plata, por los incidentes registrados tras la final de la Supercopa Internacional ante Rosario Central.

El organismo resolvió además prorrogar por cinco días el plazo para que el club amplíe su descargo respecto de las conductas atribuidas a los tres dirigentes. La medida fue oficializada este jueves a través del Boletín Oficial.

El Tribunal ya había recibido una presentación de Estudiantes sobre los hechos informados por el árbitro Darío Herrera, quien dejó constancia de agravios protagonizados por integrantes de la dirigencia del club platense.

Sin embargo, antes de resolver si corresponde aplicar sanciones, la AFA decidió profundizar la investigación y pidió nuevas explicaciones sobre los episodios ocurridos al término del encuentro, algunos de los cuales quedaron registrados por la transmisión oficial.

Además de requerir la versión de los involucrados, el Tribunal solicitó a Torneos el material audiovisual completo del partido, con especial atención a las imágenes posteriores al pitazo final.

Con esos elementos, el órgano disciplinario buscará reconstruir lo sucedido y determinar si corresponde imponer sanciones a Verón, Angeleri y Caiella. Hasta el momento, ninguno de los tres recibió castigo alguno.

Por otra parte, quedaron firmes las sanciones para Fabricio Iacovich, de Estudiantes, y Agustín Sández, de Rosario Central. Ambos futbolistas deberán cumplir una fecha de suspensión.