Dos referentes de Uruguay calentaron la previa del duelo contra la Selección argentina por Eliminatorias

"Le dije que si pasaba cerca mío no me mirara porque no quiero la mufa", soltó en tono de broma el atacante uruguayo, mientras que después continuó con mayor seriedad: "Todo jugador quiere venir a jugar contra ellos. Son los campeones del mundo, pero estamos a la altura, se demostró. Ahora nos toca jugar con nuestra gente, esperemos que nos apoye y lograr el objetivo todos juntos".