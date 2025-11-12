Durísimo comunicado del plantel de San Lorenzo contra la dirigencia: denuncian falta de pagos y exigen respeto







El plantel profesional de San Lorenzo emitió un fuerte comunicado en las redes sociales, donde denuncian que no cobran su salario desde agosto. Además, resaltaron otras cuestiones laborales y exigieron respuestas y respeto a los dirigentes.

Los jugadores de San Lorenzo realizaron un fuerte comunicado en el que expresaron su "preocupación y malestar" y subrayaron que "llegó el momento de alzar la voz".

Según revelaron los jugadores en la carta que se publicó, "desde el mes de agosto no vemos percibido, en algunos casos, íntegramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional".

Los futbolistas de San Lorenzo no cobran desde agosto y denuncian falta de comida y de servicios básicos en el vestuario. Con este fuertísimo comunicado, expresaron que "no se trata de una cuestión económica, sino de respeto y dignidad". La situación no da para más.

Comunicado del plantel profesional de San Lorenzo image

