El club madrileño informó su decisión de repescar a un futbolista convocado por Scaloni para la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

El Real Madrid incorporará a un jugador de la Selección Argentina que disputa el Mundial 2026

El Real Madrid le informó al Como 1907 que activará la cláusula de recompra por el mediocampista nacionalizado argentino Nicolás Paz , de 9 millones de euros , cortando el contrato que tiene hasta 2028. Así, el jugador de la Selección Argentina en el Mundial 2026 retendrá nuevo club la próxima temporada.

El "Merengue" le da la opción al club italiano de poder comprarlo por €60 millones con tiempo hasta el lunes para aceptar o rechazar la oferta y que Nico se quede en la ciudad de Como (Italia).

En el caso de que el club, que pelea en la Serie A , rechace la oportunidad de hacerse de los servicios permanentes de Paz por esa cantidad, el jugador volverá a España y será puesto en vidriera a la espera de que lleguen ofertas mayores a los €60 M, aseguró Fabrizio Romano en este mercado de verano.

Medios españoles señalan que Nico Paz le comunicó al Madrid el deseo de quedarse en Italia para competir en la UEFA Champions League y a raíz de eso comenzaron las negociaciones entre clubes.

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Con el visto bueno y la fascinación por el argentino, Cesc Fábregas y la directiva italiana consideran a Paz una pieza indispensable para disputar la UEL y quieren intentar extender su cesión, resistiéndose a venderlo.

El Como 1907, en una temporada histórica, quedó en el cuarto puesto de la liga con 71 puntos y se clasificó por primera vez a la máxima competencia europea (UCL) para la edición 2026/27.

Con la conducción de Fábregas, el club logró una campaña para el recuerdo: obtuvo 20 victorias, 11 empates y tan solo 7 derrotas en 38 partidos disputados.

La temporada de Nico Paz ha sido para resaltar; fue galardonado como el Mejor Jugador Sub-23 de la Serie A y seleccionado en el equipo ideal de la temporada. Acumuló 12 goles y 6 asistencias en 35 partidos disputados y se ganó la convocatoria de Lionel Scaloni para jugar el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.