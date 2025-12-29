Fin de la novela: Boca confirmó a Claudio Úbeda como entrenador para 2026 + Seguir en









El exayudante de campo de Miguel Ángel Russo fue ratificado en el cargo por la dirigencia y continuará al mando del "Xeneize".

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, fue ratificado en el cargo y seguirá dirigiendo al "Xeneize" en la temporada 2026.

El presidente del club Juan Román Riquelme decidió seguir con el plan que pensaba más allá de la eliminación en las semifinales del Torneo Clausura ante Racing en condición de local, donde la continuidad de Úbeda se puso en duda por no haber estado a la altura aquella tarde de domingo.

A pesar de que el entrenador tenía contrato vigente hasta junio del año que viene, el dirigente y exjugador Marcelo Delgado aseguró que estaban “evaluando si sigue en el club” tras lo que fue la derrota ante la "Academia".

El entrenador y exjugador de Racing parecía haber encaminado a Boca en la segunda parte del año, siendo líder indiscutido del Grupo A del Torneo Clausura y habiendo ganado contundentemente el Superclásico ante River en el estadio La Bombonera.

Sin embargo, el partido ante la "Academia" fue un punto bisagra ya que el equipo no dio la talla, quedó eliminado por el solitario gol de Adrián Martínez y el entrenador quedó en el foco de la tormenta con la decisión de sustituir a Exequiel Zeballos, uno de los jugadores más incisivos del "Xeneize", para que ingrese Alan Velasco.

Así, el exayudante de campo del difunto Miguel Ángel Russo dirigirá al primer equipo de Boca en 2026 donde competirá en tres frentes: Copa Libertadores, Torneo Apertura y Copa Argentina. El santafesino dejó el puesto de ayudante de campo y asumió el cargo de entrenador de Boca el pasado 8 de octubre, a raíz del fallecimiento de Russo que, por ese entonces, era el director técnico del "Xeneize". Desde aquel entonces, Úbeda dirigió ocho partidos a Boca de los cuales ganó seis y perdió tan solo dos. Además, logró clasificar al "Xeneize" a la fase de grupos de la Copa Libertadores.