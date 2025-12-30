River tiene a su tercer refuerzo: Marcelo Gallardo repescó a un juvenil que estaba a préstamo

El entrenador de River consideró que, tras volver de su préstamo en Vélez, lo tendrá en cuenta para la temporada 2026.

River tiene a su tercer refuerzo: Gallardo repescó a un juvenil que estaba a préstamo

El mediocampista Tomás Galván volverá a River y será tenido en cuenta por el entrenador Marcelo Gallardo para el inicio de la temporada 2026.

Tras finalizar su préstamo en Vélez, que no ejecutó la opción de compra, el enganche se sumará a la pretemporada en San Martín de Los Andes por decisión directa del entrenador.

De la extensa nómina de futbolistas que debían regresar al club tras distintas cesiones, solo unos pocos lograron ganarse un lugar en la consideración del cuerpo técnico.

Además de Ezequiel Centurión , arquero campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia , Galván fue uno de los elegidos para iniciar el nuevo ciclo dentro del plantel profesional.

Vélez intentó renovar el préstamo del mediocampista de 25 años , aunque no estaba en condiciones de afrontar la opción de compra fijada en 1.600.000 dólares . River rechazó esa alternativa y optó por repatriar al jugador surgido de sus Inferiores, con la mirada puesta en la próxima temporada.

La determinación respondió al análisis de Gallardo, conforme con el rendimiento que Galván mostró en Liniers. Durante su estadía en 2025, disputó 27 partidos, marcó cuatro goles y entregó una asistencia, números que convencieron al técnico de sumarlo a la pretemporada en la Patagonia.

En tanto, a menos que aparezca una oferta significativa de venta durante el mercado de pases, Galván viajará con el plantel y comenzará los trabajos el 3 de enero con el foco puesto en el debut oficial frente a Barracas Central.

Otro posible refuerzo sería Ezequiel Centurión, que también vuelve de un préstamo

En el arco, River también contará nuevamente con Ezequiel Centurión ante la inminente salida de Jeremías Ledesma, quien busca continuidad en otro club, por lo que el arquero que debe regresar de Independiente Rivadavia el 1° de enero será el relevo de Franco Armani durante 2026.

Si bien su intención inicial era sostener la titularidad, posibilidad que tenía en Mendoza tras haber sido campeón de la Copa Argentina y con la chance de disputar la Copa Libertadores, integrantes del cuerpo técnico se comunicaron con él para convencerlo de permanecer en Núñez como alternativa inmediata del capitán.

En paralelo, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo avanza en la búsqueda de un extremo para satisfacer un pedido expreso de Gallardo, aunque Santino Andino continúa siendo la prioridad, las dificultades en la negociación obligaron a activar otras opciones, entre ellas Benjamín Domínguez.

El freno en el pase de Andino se produjo a partir de un cambio en su representación, que ahora prioriza una salida hacia Europa. Frente a ese escenario, en el Monumental retomaron el interés por Domínguez, actualmente en el Bologna de Italia.

El extremo de 22 años ya había estado en carpeta durante su etapa en Gimnasia, aunque las exigencias económicas impidieron su llegada en 2024, pero su presente irregular en la Serie A, con escasa participación en el primer equipo pese a haber sido convocado este año por Lionel Scaloni a la Selección argentina, vuelve a abrir una posibilidad, aunque River deberá competir con el interés de la Roma y el Olympique Lyon.