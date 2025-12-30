Conocé los detalles sobre el delicado estado de salud de un exjugador de River y la Selección argentina.

Un exjugador de la Selección Argentina está internado con parálisis facial: su delicado estado de salud

Lucas Ocampos , delantero con pasado en la Selección argentina , se encuentra sufriendo un virus que le generó una parálisis facial.

La misma se trata de una afección neurológica y lo mantendrá en reposo absoluto durante, al menos, una semana, en la que se evaluará su evolución.

Recordemos que el atacante decidió jugar en “Rayados” de Monterrey por sobre River, donde debutó profesionalmente en 2011, justo bajos las órdenes de Martín Demichelis . Llegó a México en septiembre del año pasado y ya jugó 51 partidos allí, entre el torneo local, Concachampions, Leagues Cup y el Mundial de Clubes .

Ocampos se encuentra atravesando un delicado momento de salud, al contraer una parálisis facial de hemicara izquierda algunas semanas después de haberse fracturado la muñeca .

Su rotura ósea en una de las muñecas llegó hace algo menos de dos meses. Apurado para intentar asistir a una de sus hijas, que se había caído al suelo durante una clase de equitación, Ocampos se subió a un monopatín eléctrico, aunque el mismo se quedó sin batería y lo hizo perder el control.

Así, el jugador surgido de las inferiores de River terminó derrapando en una pendiente y cayendo sobre la calle, con un duro golpe en la cara además de la fractura, que lo hizo perderse cuatro partidos.

La noticia de su parálisis llegó durante el día de hoy, con la confirmación, mediante un parte médico oficial, de que el jugador está siendo controlado por un especialista, que evaluará su evolución y posterior alta. Hasta entonces, Ocampos se está perdiendo la pretemporada con el equipo mexicano.

Con el objetivo de llevar algo de tranquilidad, el oriundo de Quilmes publicó una foto en sus historias de Instagram, en la que se le ve un hematoma debajo del ojo izquierdo y un parche en el derecho, además de una leve sonrisa.

“Positivo” y “enero será mejor”, son las frases con las que el argentino acompañó el posteo, manteniendo la calma a pesar de sus recientemente frecuentes problemas de salud.

Monterrey comenzará el Torneo Clausura el próximo domingo 11 de enero, recibiendo al Toluca, y la presencia de Ocampos en la convocatoria no está confirmada.