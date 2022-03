La explosiva frase de Salvio que cayó mal en Boca: "El puterío no va conmigo"

"No voy a hablar de eso porque el puterío no va conmigo. Son cosas que ya pasaron, ya hablaron los que tenían que hablar y yo no voy a agregar nada al respecto. Solo pienso enfocarme en los partidos y entrenamientos", sentenció el volante.

Asimismo, cuando le volvieron a insistir sobre los dichos del "Pipa" en contra del accionar de Almendra, Salvio utilizó nuevamente el recurso de la evasión, dejando en claro una vez más que no tiene tiempo ni espacio para polémicas. "No voy a decir más nada. Ya se habló del tema", cerró.