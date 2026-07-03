Egipto venció a Australia por penales, está en octavos del Mundial 2026 y espera por Argentina o Cabo Verde + Agregar ámbito en









La Selección comandada por Mohamed Salah sufrió durante los 120 minutos, no falló en los penales y avanzó por primera vez en su historia de la segunda ronda del certamen mundialista. Hossam metió el tiro ganador desde los 12 pasos.

Egipto está en octavos de final del Mundial 2026, y espera por Argentina o Cabo Verde. @Anpic4k

En un duelo no apto para cardíacos, Egipto le ganó 4 a 2 por penales a Australia, luego del empate 1 a 1 en los 120 minutos y se quedó con el duelo por los dieciseisavos del Mundial 2026. Luego de que Harry Souttar y Lucas Herrington fallaran sus respectivos penales para Los Socceros, Hossam Abdelmaguid sentenció el pasaje a la siguiente instancia para Los Faraones.

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Con este resultado, los egipcios esperan por el ganador entre Argentina y Cabo Verde, que juegan este viernes a las 19 horas, para conocer quién será su rival en octavos de final. El partido de la siguiente fase se jugará el martes a las 13 horas, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La felicidad de Mohamed Salah por el pasaje a los octavos de final. @Anpic4k La cronología del partido El equipo egipcio arrancó con el pie derecho el partido. A los 13 minutos Karim Hafez aprovechó un rebote que le quedó luego de un tiro de esquina y, como si fuera con la mano, le puso un gran centro a la cabeza a Emam Ashour para que ponga el 1 a 0.

Los australianos no se mortificaron por el gol recibido y lo usaron como motivación para ir a buscar el empate. Si bien no lo pudieron demostrar en el marcador, terminaron la primera parte con seis tiros sobre los tres que había intentado su rival, mostrando que no están en el certamen mundial solo para que aparezca su nombre.

El rezo de los egipcios por el gol de Emam Ashour. @Anpic4k El segundo tiempo fue de los Ozzies Los egipcios comenzaron con todo en la segunda parte: Mostafa Zico le metió un gran pase entre líneas a Omar Marmoush y el delantero definió por afuera del palo derecho de los Ozzies y estuvo muy cerca de ampliar la ventaja.

La buena inquietud que consiguió Australia en los minutos finales de la primera etapa, la volvieron a demostrar luego de esa contra del delantero del Manchester City que tuvieron en contra. A los 55 minutos, llegó un centro desde un tiro libre de Aiden O'Neill y el defensor egipcio Mohamed Hany cabeceó sin querer la pelota dentro de su portería para marcar el empate parcial. El festejo de los australianos por el empate. @Anpic4k Los egipcios no aprovecharon la prórroga En una de las primeras del tiempo suplementario, Egipto intentó cambiar la imagen débil que dejó durante todo el complemento. Mohamed Salah entró al área rival desde el costado derecho y con su pierna inhábil remató de volea por encima del travesaño, pero asentando las intenciones de no ir a penales. Una vez en la segunda etapa, Los Faraones siguieron dominando el encuentro de la mano de Mohamed Salah, pero sin poder ponerse en ventaja en el marcador. Los penales para la historia Luego de 120 minutos de máxima tensión, ambos equipos jugaron por primera vez en su historia una tanda de penales en el certamen Mundial. Ante la tensión del primer penal, el central y capitán australiano, Harry Souttar, decidió patearlo primero pero le pegó por encima del travesaño. Los egipcios continuaron acertando a la red, hasta que en el cuarto penal el otro zaguero de Australia, Lucas Herrington, también lo falló y todo quedó en las manos de Hossam: miró al arquero, cerró los ojos y puso la pelota en el palo derecho de Mathew Ryan para sentenciar su clasificación a octavos de final.