La joya del norte argentino: el pueblo escondido entre los cerros que se robará tu corazón

Este rincón presenta un sinfín de actividades para sus visitantes, además de brindarles una cálida bienvenida a quienes se aventuren a conocerlo.

El norte del país presenta un destino que cautivará a quienes se animen a conocerlo.

El norte de Argentina tiene muchos lugares capaces de enamorar al turismo , pero pocos consiguen tener el encanto de este pueblo escondido entre cerros. Este rincón ofrece actividades para todos los gustos y tiene una gastronomía con lo mejor de la provincia.

Sus calles, en forma de laberinto, son un verdadero desafío, pero vale la pena recorrerlas de punta a punta. El contacto con la comunidad y entender el día a día en condiciones tan extremas terminan de brindar todos los condimentos para una estadía encantadora.

Nazareno es un pequeño pueblo escondido en el extremo noroeste de la provincia de Salta , dentro del Departamento Santa Victoria. Está ubicado en la Puna y la zona de Yungas, a más de 3200 metros de altura sobre el nivel del mar y muy cercano al límite con Bolivia.

También está dentro de un territorio protegido llamado la Reserva de la Biosfera de las Yungas. Este sector abarca áreas de la provincia y también de Jujuy, con el fin de conservar la biodiversidad y promover un desarrollo sustentable para las comunidades originarias de la zona.

El trekking de Alta Montaña es el principal atractivo de Nazareno. Se realizan travesías a pie para conectar la localidad con Iruya y descender directamente hacia el Parque Nacional Baritú y las Yungas , cruzando desde la Puna hasta la selva.

Quienes busquen algo más relajado pueden realizar senderismo hasta San Marcos. Esta caminata comienza cruzando el río del pueblo para visitar este paraje, donde es posible interactuar con los pastores locales y ver el día a día de esta pequeña comunidad.

La localidad en sí misma también es una atracción para el turismo, al estar metida en la falda de un cerro. Esto transforma el caminar por sus calles, dispuestas como una especie de laberinto, en una aventura para sus visitantes; suelen ser escaleras de piedra bastante grandes, y la exigencia de la altura la convierte en un desafío.

La gastronomía también juega un papel importante, ya que se pueden degustar varios platos regionales. La llama o el cordero suelen prepararse a la parrilla y también en guisos, donde se suman verduras poco comunes como el Mote, la Oca o papas andinas.

La Tijtincha es otro plato digno de ser probado por quienes vayan a Nazareno, y no solo por su peculiar nombre. Es maíz seco hervido con porotos y tiras de charqui, es decir, carne deshidratada. Esta preparación es ideal después de pasar el día realizando trekking o senderismo en el frío de la montaña.

Cómo ir hasta Nazareno

Para acceder al pueblo desde Salta Capital, hay que tomar hacia el norte la Ruta Nacional 9, atravesando San Salvador de Jujuy y Humahuaca, hasta llegar a La Quiaca. Desde allí hay que empalmar con la Ruta Provincial 5 hacia el este y pasar Yavi.

Luego se accede a la Ruta Provincial 69 y finalmente se toma la Ruta Provincial 145S, ambas de tierra. Allí conviene revisar el estado de los caminos y estar atento a los posibles cambios climáticos. El trayecto se completa subiendo por un camino ascendente hasta los 4.700 metros de altura de Abra de Fundición, para bajar hacia Nazareno.