El calvario de un jugador británico desde su llegada al fútbol mexicano: un miembro de su familia desapareció







La estrella galesa de fútbol vive un infierno en México ante la desaparición de un miembro de su familia.

La estrella del fútbol europeo vive un duro momento en su paso por México. Getty

El fútbol suele tener historias particulares, como cuando una figura de Europa se anima a llevar su talento a ligas menores, ya sea de América u otros continentes. Así es el caso de Aaron Ramsey, quién pasó de jugar en grandes clubes del viejo continente a sumarse a la competencia en México.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Si bien se mostraba emocionado por pasar un buen momento en su aventura en Latinoamérica, el ex Arsenal de Inglaterra y Juventus de Italia atraviesa una de las situaciones más difíciles de su vida: desapareció un miembro de su familia y no tiene esperanzas de volver a verlo.

Redes sociales Aaron Ramsey El jugador europeo y su familia buscan desesperadamente a su mascota. Instagram de Aaron Ramsey Qué pasó con Halo, la mascota de Aaron Ramsey A inicios de octubre, mientras Ramsey se adaptaba al fútbol mexicano, reportó un hecho inusual: se había perdido Halo, su tan preciada mascota. La familia emprendió una intensa búsqueda del animal, al cual consideran un miembro más del hogar.

El jugador reportó que se había escapado de la guardería donde la dejó, en el municipio de Guanajuato, mientras se encontraba de viaje. Utilizó las redes sociales para que la gente ayude a localizarla cuanto antes, pero al día de hoy y pese a la masiva movilización y la recompensa económica, no hubo novedades que hayan brindado algo de esperanza.

Las teorías detrás de la desaparición de Halo El caso ha traspasado el mundo del fútbol y con su fuerte impacto en redes sociales, también ha abierto el lugar para que se desentrañen distintas teorías sobre lo que habría pasado con Halo. Algunas algo disparatadas y que incluyen a gente relacionada al mundo criminal, así como también algunas figuras públicas de México.

Una de estas teorías la involucra con la comediante Sofía Niño de Rivera. Es que el jugador, cuando debió regresar a Gales para sumarse al combinado nacional, buscó un lugar seguro para la mascota y ella le recomendó una guardería. El periodista Willie González señaló que la artista le aconsejó un hotel para perros, dónde fue la última vez que el GPS que portaba Halo mostró actividad. El lugar le informó al jugador que la perrita se escapó y no pudieron alcanzarla. Pese a la recompensa de 10 mil dólares no hubo novedades, y en base a esto algunos usuarios de las redes afirman que el secuestro habría sido por un narcotraficante, el cual se quiso quedar con el can y se los habría "comprado" a los dueños del establecimiento.

Temas Fútbol