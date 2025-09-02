Primera Nacional: así quedaría el Reducido y el descenso a solo cinco fechas del final

La Primera Nacional transita su etapa decisiva y, a solo cinco fechas del cierre de la fase regular, la tensión se reparte entre la lucha por el ascenso y la pelea por la permanencia. Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy son los dueños de la Zona A y B, mientras que Alvarado, Arsenal, Defensores Unidos y Talleres (RdE) están descendiendo.

En la Zona A , Ferro Carril Oeste obtuvo un empate en Caballito frente a Racing de Córdoba y se mantiene fuera de la zona roja con 31 puntos, apenas uno por encima de Arsenal (30) y tres sobre Alvarado (28), último de la tabla.

De esta forma, con quince puntos en juego hasta el final del campeonato, en la Zona A aún está peleado quiénes serán los dos equipos que desciendan a la B Metropolitana o el Federal A , debido que entre el conjunto de Mar del Plata y Los Andes -quien está noveno, en la puerta del Reducido- hay una diferencia de solo 9 puntos.

Aún así, entre los más comprometidos a no seguir en la Primera Nacional se encuentra Alvarado, que tiene duelos difíciles donde deberá enfrentar a Deportivo Maipú, al puntero Deportivo Madryn y un duelo por la permanencia ante Arsenal en la última fecha.

Por el lado del equipo de Sarandí, este demostró haber levantado anímicamente y ahora se medirá ante el tercer mejor de la Zona A , Tristán Suárez ; también deberá recibir al “Botellero” y visitará al líder.

Otro equipo que podría llegar a descender es Guemes de Santiago del Estero, que en la siguiente fecha deberá visitar al escolta Atlanta y más adelante recibirá a San Miguel. Mientras que Ferro también jugará de local ante el “Trueno Verde” y cerrará el torneo ante Patronato.

En lo más alto, Deportivo Madryn, pese a su caída en Mendoza, sigue como líder con dos unidades de ventaja sobre Atlanta, que empató ante el equipo de Paraná y no pudo aprovechar la oportunidad de acercarse.

De esta forma, el lugar por la final por el primer reducido aún no está definido, ya que la diferencia entre el “Aurinegro” y el “Botellero”, quien ocupa el noveno lugar, es de solo diez puntos.

Aún así, Deportivo Madryn no tendrá duelos con equipos que se encuentren dentro de la zona de reducido, de cara al final del campeonato. El único cercano, y uno de los más difíciles, será ante Los Andes en condición de local en la trigésima fecha.

Atlanta, por su parte, tiene más piedras en el camino para poder llegar a arrebatarle el puesto al “Aurinegro”, ya que se debe medir a San Martín de Tucumán (5), recibe a Tristán Suárez (3), visita a Gimnasia y Tiro (6) y se enfrentará a Deportivo Maipú (8).

En la Zona B, la cima está en manos de Gimnasia y Esgrima de Jujuy con 54 puntos, apenas uno más que Gimnasia de Mendoza, en una pelea cabeza a cabeza por un cupo en la primera final por el ascenso.

Un poco más atrás, con 50 unidades, aparecen Deportivo Morón y Estudiantes de Río Cuarto, que no pierden la ilusión de alcanzar a los jujeños en el tramo final. Aún así, la diferencia entre el puntero y Temperley -que se encuentra en el noveno lugar- es de solo nueve puntos.

Gimnasia de Jujuy tendrá un duelo directo en Mendoza ante Gimnasia y en la última fecha recibirá a Chacarita (5). Mientras que el equipo mendocino, además de su enfrentamiento ante el “Lobo jujeño”, deberá rescatar un buen resultado también ante el “Funebrero”.

Deportivo Morón también tendrá duelos complicados, donde recibirá al “Gasolero” y finalizará el campeonato visitando a Chaco For Ever (6). En cuanto a Estudiantes de Río Cuarto, su único duelo peligroso será cuando viaje a Chaco para medirse ante “El Negro”.

Con este panorama, hoy se jugaría una final por el primer ascenso entre Gimnasia Jujuy y Deportivo Madryn, mientras que el resto de los clasificados buscarán ascender mediante el Reducido.

En la otra punta de la tabla, Defensores Unidos y Talleres de Remedios de Escalada parecen tener el descenso casi asegurado ya que llevan una ventaja de siete y nueve puntos, respectivamente, sobre Almirante Brown, que ocupa la decimosexta posición de la Zona B.

Los cruces por el Reducido al finalizar la vigesimonovena fecha de la Primera Nacional