Santiago Korovsky visitó la cancha de San Lorenzo junto a Celeste Cid y fue homenajeado

El director y protagonista de División Palermo recibió un reconocimiento especial del club en el partido frente a Huracán, en una jornada marcada por la pasión azulgrana y la complicidad familiar.

El clásico entre San Lorenzo y Huracán tuvo un invitado de lujo: Santiago Korovsky , director y protagonista de la exitosa serie División Palermo. Acompañado de su pareja, la actriz Celeste Cid , y de su padre, Gustavo, el intérprete ingresó al estadio para vivir una tarde distinta, mezclando fútbol y homenajes.

Antes de la premiación que le entregó el club, la pareja se mostró relajada y divertida en el campo de juego: selfies frente a las tribunas, risas y gestos de complicidad captados por las cámaras. Mientras Korovsky eligió un look casual con jean, remera negra y campera azulgrana, Cid optó por un conjunto deportivo y anteojos de sol para protegerse del sol.

San Lorenzo no tardó en reflejar la visita en sus redes sociales. “El genial Santiago Korovsky , director y protagonista de División Palermo, es un Cuervo de ley que vive a full la previa del clásico”, escribieron, destacando además la compañía del padre del director: “Vino al Bidegain junto a su padre, Gustavo, y nos llenó de buena onda y alegría”. Entre aplausos y fotos, los hinchas también celebraron la presencia del actor en la cancha, subrayando su vínculo genuino con el club.

El homenaje se completó con mensajes de cariño en la publicación oficial: “¡Sos crack, Santi Korovsky! ¡Gracias por estar siempre junto al Ciclón!”. El director respondió de inmediato: “Vamos Ciclón. Gracias”, dejando entrever la cercanía con la parcialidad azulgrana.

Esta fue la primera salida pública de Celeste Cid junto a Gustavo, el padre de Santiago Korovsky, lo que le dio un carácter especial a la visita. Hasta el momento, la actriz había compartido encuentros familiares en privado, pero esta vez decidió acompañar al director al estadio, consolidando su vínculo con la familia y mostrando su complicidad frente a los hinchas y cámaras.

De qué trata "División Palermo", la serie furor en Netflix

"División Palermo" sigue la historia de un grupo de civiles que, por distintas razones y sin experiencia policial previa, son reclutados para formar una guardia urbana en uno de los barrios más emblemáticos y conflictivos de Buenos Aires. La idea oficial es que esta nueva unidad sirva a la comunidad y, al mismo tiempo, funcione como una operación de marketing para mejorar la imagen deteriorada de las fuerzas de seguridad tradicionales.

Sin embargo, lo que comienza como un intento de reforma y acercamiento al vecindario pronto se convierte en un desafío mucho más complejo. Los integrantes de esta peculiar división deberán enfrentarse a la realidad cruda y desordenada de la calle, donde la violencia, la corrupción y los intereses marcan la agenda diaria. Más aún, cuando descubren que detrás de esta fachada operativa se oculta una peligrosa banda criminal, liderada por narcotraficantes con métodos y motivaciones nada convencionales.