Basta de basura en la playa: el perro robot que ayuda a la naturaleza y mantiene la arena limpia

Con la capacidad de limpiar y facilitarle la vida a millones de personas, este invento ha logrado impactar de forma positiva.

Las playas enfrentan la contaminación de millones de residuos , como colillas, que amenazan los ecosistemas marinos. La tecnología ofrece soluciones innovadoras para combatir este problema ambiental. Un invento desde Italia demuestra cómo la robótica puede preservar la naturaleza y mantener limpios los entornos costeros.

Un robot cuadrúpedo , diseñado para limpiar arenas, está revolucionando la lucha contra la basura. Equipado con herramientas avanzadas, este dispositivo recoge desechos con precisión. Su implementación refleja cómo la innovación tecnológica puede proteger el medio ambiente y transformar la limpieza de espacios naturales.

VERO , acrónimo de Vacuum-cleaner Equipped RObot , fue desarrollado por el Instituto Italiano de Tecnología en Génova . Diseñado sobre el robot AlienGo de Unitree , busca eliminar los millones de colillas que contaminan las playas, el segundo residuo no eliminado más común del planeta.

Su propósito es limpiar entornos naturales, especialmente playas , donde las colillas liberan más de 700 sustancias químicas tóxicas. En pruebas iniciales, VERO demostró una eficacia del 90% en la recolección de colillas, operando de manera autónoma tras delimitar un área de trabajo.

El robot combina inteligencia artificial y cámaras para detectar desechos. Aunque no es rápido, su ventaja radica en su constancia, funcionando durante cuatro horas y media. VERO representa un avance significativo en la aplicación de la robótica para la conservación ambiental.

Embed - VERO: a Vacuum-cleaner-Equipped Quadruped RObot for Efficient Litter Removal

Las características de robot que ayuda al medio ambiente

VERO está equipado con una aspiradora comercial montada en su espalda, con mangueras que recorren sus patas hasta boquillas impresas en 3D. Este diseño permite succionar millones de colillas y pequeños residuos, optimizando la limpieza en terrenos irregulares como la arena.

Incorpora una cámara de profundidad Intel RealSense en su barbilla para precisar la recolección. Utiliza redes neuronales para identificar colillas, filtrando duplicaciones visuales. Su chasis, basado en el AlienGo, incluye 12 servomotores de alto rendimiento, alcanzando una velocidad de 1,5 metros por segundo.

El robot ofrece control de fuerza en tres ejes, garantizando estabilidad en superficies abruptas. Resistente a impactos, reconoce siluetas y rostros, ampliando su potencial más allá de la limpieza. “Es la primera vez que se presenta un diseño semejante en un robot con patas”, según los investigadores.