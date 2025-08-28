SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

28 de agosto 2025 - 16:48

La Champions League 2025/26 se sorteó y así quedó definida la fase liga: los partidos más importantes

La Champions League 2025/26 se sorteó y así quedó definida la "fase liga": los partidos más importantes

Se realizó el sorteo de la Champions League 2025/26: la nueva "Fase Liga" está definida y los 36 equipos que disputarán el certamen ya conocen a sus rivales.

La temporada pasada se implementó el nuevo sistema de disputa. Los 36 participantes fueron divididos en cuatro bombos y, según determinó el sorteo, cada club se medirá en esta instancia ante dos rivales de cada uno de los cuatro bombos, con un partido como local y otro como visitante.

Cabe resaltar que no podía haber enfrentamientos entre conjuntos de un mismo país y ningún equipo puede cruzarse con más de dos elencos de una misma nacionalidad.

Así quedó determinado el sorteo de la Champions League 2025/26

image
image
image

Los 10 partidos más atractivos de la Fase Liga de la Champions League 2025/26

  • Paris Saint Germain - Bayern Munich
  • Paris Saint Germain - Barcelona
  • Real Madrid - Manchester City
  • Real Madrid - Liverpool
  • Bayern Munich - Chelsea
  • Bayern Munich - Arsenal
  • Chelsea - Barcelona
  • Inter de Milán - Liverpool
  • Inter de Milán - Atlético de Madrid
  • Atlético de Madrid - Liverpool

