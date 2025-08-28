La Champions League 2025/26 se sorteó y así quedó definida la "fase liga": los partidos más importantes







Conocé los grandes partidos que arrojó el sorteo de la fase inicial de la próxima UEFA Champions League.

La Champions League 2025/26 se sorteó y así quedó definida la "fase liga": los partidos más importantes

Se realizó el sorteo de la Champions League 2025/26: la nueva "Fase Liga" está definida y los 36 equipos que disputarán el certamen ya conocen a sus rivales.

La temporada pasada se implementó el nuevo sistema de disputa. Los 36 participantes fueron divididos en cuatro bombos y, según determinó el sorteo, cada club se medirá en esta instancia ante dos rivales de cada uno de los cuatro bombos, con un partido como local y otro como visitante.

Cabe resaltar que no podía haber enfrentamientos entre conjuntos de un mismo país y ningún equipo puede cruzarse con más de dos elencos de una misma nacionalidad.

Los 10 partidos más atractivos de la Fase Liga de la Champions League 2025/26 Paris Saint Germain - Bayern Munich

Paris Saint Germain - Barcelona

Real Madrid - Manchester City

Real Madrid - Liverpool

Bayern Munich - Chelsea

Bayern Munich - Arsenal

Chelsea - Barcelona

Inter de Milán - Liverpool

Inter de Milán - Atlético de Madrid

Atlético de Madrid - Liverpool