Franco Mastantuono fue elegido dentro de las cinco mejores promesas del mundo del fútbol







El jugador del Real Madrid integra la prestigiosa lista de la CIES, acompañado de varios futbolistas argentinos.

Franco Mastantuono, fue elegido por el reconocido Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) como el quinto mejor futbolista Sub-20 del mundo.

El prestigioso observatorio presentó un ranking de 200 jugadores menores a veinte años en la que se encuentran algunos jugadores albicelestes, varios del fútbol local.

"La puntuación es el promedio de dos valores: un índice de rendimiento calculado a partir de los datos recopilados exclusivamente Impect (un centro de datos de fútbol) y un índice de experiencia que tiene en cuenta los minutos jugados, ponderado por el nivel deportivo de los partidos", explicó el informe de la organización independiente de investigación y educación con sede en Suiza.

El volante surgido en River recibió una puntuación de 85.4, la cual lo colocó en la quinta plaza de la lista, por detrás del atacante brasileño del Chelsea, Estevao (86.7). Asimismo, las joyas españolas del Barcelona, Lamine Yamal y Pau Cubarsí ocupan el primer y segundo lugar respectivamente, mientras que Warren Zaire-Emery del Paris Saint-Germain completa el podio.

Además del oriundo de Azul, Santino Andino de Godoy Cruz, Agustín Medina de Lanús, Maher Carrizo de Vélez, Santiago López de Rosario Central, Jerónimo Domina de Unión, Luca Regiardo de Newell's y Juan Morán de Godoy Cruz son los criollos representantes del fútbol local dentro del listado.

En tanto, Álvaro Montoro de Botafogo y Mateo Silvetti del Inter Miami completan la nómina. El Top 10 de mejores futbolistas Sub 20 del mundo, según CIES: Lamine Yamal (Barcelona) Pau Cubarsí (Barcelona) Warren Zaire-Emery (PSG) Estevao Willian (Chelsea) Franco Mastantuono (Real Madrid) Jorrel Hato (Chelsea) Roger Fernandes (SC Braga) Myles Lewis-Skelly (Arsenal) Geovany Quenda (Sporting de Lisboa) Elías Montiel (Pachuca) El resto de argentinos que integran el ranking de 200 futbolistas: 34. Santino Andino (Godoy Cruz) 41. Agustín Medina (Lanús) 51. Maher Carrizo (Vélez) 52. Álvaro Montoro (Botafogo 53. Mateo Silvetti (Inter Miami) 86. Santiago López (Rosario Central) 137. Jerónimo Domina (Unión de Santa Fe) 139. Luca Regiardo (Newell’s) 146. Juan Morán (Godoy Cruz)