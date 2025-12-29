Impactante: Anthony Joshua resultó herido en un accidente fatal en Nigeria: hay dos muertos + Seguir en









El excampeón mundial de boxeo sufrió un accidente automovilístico esta jornada en una parte de Nigeria. Aunque él salió a salvo, otras dos personas fallecieron.

El boxeador británico de origen nigeriano Anthony Joshua resultó herido este lunes en un accidente de tráfico que dejó dos muertos en el estado de Ogun, en el suroeste de Nigeria.

“Joshua resultó herido hoy en un accidente en la autopista Lagos-Ibadan. Dos personas fallecieron en el accidente”, dijo a EFE el portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC) de Ogun, Afolabi Odunsi.

El accidente ocurrió cuando el todoterreno en la que viajaba chocó contra un camión estacionado en la zona de Makun, aunque Odunsi aseguró que el boxeador “se encuentra a salvo”.

Embed Anthony Joshua iba de pasajero en un accidente fatal, se reportan al menos dos muertos. El Campeón fue trasladado a un Hospital pic.twitter.com/CTePsOnNXk — Gaston “Tonga” Reyno (@gastonreyno) December 29, 2025 Testigos del accidente dijeron al diario local The Punch que Joshua viajaba como pasajero en un Lexus, acompañado por otra persona en los asientos traseros, mientras que el conductor y un acompañante murieron al estrellarse contra un vehículo estacionado; su equipo de seguridad circulaba detrás del automóvil antes del impacto.

El fatal accidente se dio tras su pelea con Jake Paul Joshua, de 36 años, ha estado en Nigeria tras su pelea con el youtuber convertido en boxeador Jake Paul el 19 de diciembre pasado, que Joshua ganó por nocaut en el sexto asalto.

El peso pesado regresó a los cuadriláteros tras un descanso de 15 meses y se espera que pelee contra su viejo rival, Tyson Fury, el año próximo.