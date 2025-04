El director de Alpine responzabilizó a Doohan por su duro choque: "Falla de cálculo"

Tras el duro choque que sufrió en las prácticas del Gran Premio de Japón, el director de Alpine reveló que Jack Doohan tuvo un grave error técnico que generó su despite y destrucción del monoplaza. Así, siguen aumentando las chances de Colapinto.

En principio no hubo una explicación clara sobre los motivos del brutal accidente. De hecho, luego de confirmar por radio que estaba bien, Doohan preguntó "qué pasó" , sin entender qué produjo semejante choque.

Sin embargo, Oliver Oakes, director del equipo Alpine, responsabilizó al piloto australiano argumentando que fue "un error de cálculo al no cerrar el DRS en la curva 1". En la cámara on board se observan las cinco luces verdes prendidas en el volante, lo que indica que Doohan no desactivó el Drag Reduction System antes de abordar la curva.

image.png

Cabe resaltar que el DRS se cierra cuando el piloto pisa el freno o dobla en una cierta cantidad de grados, algo que no pasó. No obstante, también puede desactivarse de manera manual, oprimiendo un botón del volante. El error de Doohan fue no hacerlo.

Los mecánicos e ingenieros de Alpine se encuentran trabajando para dejar el monoplaza en óptimas condiciones de cara a la clasificación, que será este sábado a las 3 de Argentina.

Choque de Doohan X: Alpine Argentina

La lista de errores de Doohan en esta temporada

En la primera fecha en Australia, su carrera como local, se estrelló en la primera vuelta y debió abandonar. Mientras que en la segunda, en China, finalizó en un pobre 15° lugar, que terminó siendo 12° por las descalificaciones de Pierre Gasly, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Además, sufrió dos sancionesen el país asiático. La primera llegó durante la carrera sprint: los comisarios aplicaron una penalización de 10 segundos y 2 puntos en su superlicencia. Misma sanción le aplicaron en la carrera principal del domingo.

A este ritmo, sumado al accidente en Japón, será un hecho que Doohan dejará de pilotear en la Fórmula 1. De esta manera, tarde o temprano podría darse el regreso de Franco Colapinto a la máxima categoría.