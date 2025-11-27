SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

27 de noviembre 2025 - 11:13

Cronograma del Gran Premio de Qatar con Franco Colapinto: días, horarios y cómo ver en vivo

Con el piloto argentino presente, se corre este fin de semana la jornada 23, penúltima del campeonato mundial de Fórmula 1.

Franco Colapinto
F1

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Qatar.

La vigésimo segunda fecha de la temporada 2025 tiene lugar en el Circuito Internacional de Lusail.

Informate más

Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones, en lo que se espera una definición apasionante.

Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, luego de ser ratificado en Alpine y de una correcta participación en Las Vegas.

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Qatar de la F1

Viernes 28 de noviembre

  • Prácticas Libres 1: 10.30 a 11.30 horas
  • Clasificación sprint: 14.30 a 15.14 horas

Sábado 29 de noviembre

  • Carrera Sprint: 11.00 a 12.00 horas
  • Clasificación: 15.00 a 16.00 horas

Domingo 30 de noviembre

  • Carrera: 13.00 horas

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Qatar

El Gran Premio de Qatar se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

