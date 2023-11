El DT italiano Ancelotti ratificó que no habla de su futuro aunque espera renovar con el Madrid

El entrenador Italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ratificó hoy que hasta el 30 de junio próximo cuando termine su contrato, no hablará sobre el ofrecimiento que recibió para dirigir al seleccionado brasileño, aunque deslizó que aguarda alguna propuesta del equipo español.

"Me siento orgulloso de que una selección de las más grandes del mundo como Brasil se fije en mí. Está todo claro y tengo contrato hasta el 30 de junio. Hasta que no pase nada no voy a contestar sobre mi futuro", señaló el entrenador según consignó la agencia de noticias AFP.