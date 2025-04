El escalofriante comunicado de barras de Colo Colo contra Carabineros: "Venganza"

"No es la primera vez que esta institución acaba con la vida de los nuestros en las inmediaciones del estadio Monumental. Primero fue el Patruka, atropellado por un guanaco, al igual que Neco, hace algunos años, hoy son estos dos jóvenes, quienes tenían toda una vida para seguir al equipo de sus amores por delante", expresaron.

Por otro lado, explicaron el porqué ingresaron al campo de juego cuando el partido aún se estaba disputando: "No permitiremos que el show tape la gravedad de este hecho, dos menores por estos uniformados. Faltaron totalmente a los protocolos, si es que los tienen".

COMUNICADO El fútbol jamás estará por encima de la vida de las personas. En la previa del partido de hoy contra Fortaleza, dos hinchas (18 y 14 años) fueron atropellados por un carro lanza gases de los pacos. No es primera vez que esta institución acaba con la vida de los nuestros en las inmediaciones del estadio monumental. Primero fue el Patruka, atropellado por un guanaco, al igual que Neco, hace algunos años atrás, hoy son estos dos jóvenes, quienes tenían toda una vida para seguir al equipo de sus amores por delante. No permitiremos que el show tape la gravedad de este hecho, DOS MENORES ASESINADOS por estos uniformados. Faltaron totalmente a los protocolos, si es que los tienen. No pueden seguir muriendo compañeros de galería en manos de esta institución, uno sale de casa con la ilusión de ver a su equipo, de despejarse y tener un buen rato. No es posible que no vuelvas a casa por ir a ver un partido. Extendemos nuestro pésame a las familias. GARRA BLANCA EL ORGULLO DEL PUEBLO