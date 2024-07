El excompañero de Lionel Messi que le pidió a un director de cine actuar en su película

El cineasta Santiago Segura confirmó que se viene la sexta entrega de su película "Torrente" y este futbolista no dudó en postularse para acompañar al Policía español en su nueva aventura.

En el último episodio de la temporada de 'El Hormiguero' Segura confirmó que el proyecto ya está en marcha. Han pasado más de 25 años desde 'Torrente, el brazo tonto de la ley', su primera cinta , y el actor y director no quiere que la última película de la saga sea 'Torrente: operación Eurovegas'. Su idea es firme, ahora queda concretarla.

"Llevo dos años y medio escribiendo la película. Creo que el año que viene vuelvo al ruedo", comentaba en un principio sobre la cinta. "He esperado un poco para que mis hijas sean mayores para cuando nos echen del país", bromeó a continuación. Incluso, se permitió el lujo de desvelar cuál puede ser el título de la próxima cinta: 'Torrente, presidente'.

No es otro que José Manuel Pinto, participante de 'Invictus', el nuevo programa de RTVE donde el arquero miró a cámara y dejó clara su intención de participar en la nueva cinta de Santiago Segura: "En el barrio me llamaban 'Pinto de Niro', de verdad. Si quieres que 'Torrente 6' triunfe, me tienes que llamar", indicaba el exjugador de Barcelona.

El pedido de Pinto