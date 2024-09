El fútbol femenino despide a una leyenda: Alex Morgan anunció su retiro

Embed - Alex Morgan on Instagram: "Thank you" View this post on Instagram A post shared by Alex Morgan (@alexmorgan13)

Tal es la relevancia de Morgan para el deporte que en París 2024, tras la consagración del equipo estadounidense en los Juegos Olímpicos, la sorpresa no fue la medalla -ganaron cinco de las ocho veces que se disputó la competencia y una sola vez no se subieron al podio- sino su ausencia. Desde su primer Mundial en 2011, la estrella no se había perdido ninguno de los grandes torneos que disputó su selección a nivel internacional. Sin embargo, la nueva entrenadora del equipo, Emma Hayes, decidió no sumarla a la lista por una baja en su rendimiento y se perdió de una última gran aparición para su país, con el que disputó 224 y convirtió 123 goles. Su último gol con Estados Unidos fue contra Argentina en febrero de este año por la Gold Cup.

De todas formas, Morgan admitió que ya había decidido retirarse al comienzo de la temporada, antes de salir del plantel del seleccionado: “Tengo muy clara esta decisión y estoy muy feliz de poder contarlo finalmente”. “A principios de 2024, sentí en mi corazón y en mi alma que esta era la última temporada en la que jugaría al fútbol", compartió.

Además, a través del mismo video anunció que su retiro se precipitó por una importante noticia familiar: está embarazada y espera a su segundo hijo, por lo que no terminará de jugar esta última temporada para su equipo San Diego Waves.

Se retira una leyenda: el impacto de Alex Morgan en el fútbol femenino

Gracias a su carisma y a su enorme talento, desde su llegada al plano internacional del fútbol en 2010, Morgan se posicionó como una de las referentes del deporte femenino en todo el mundo. Incluso, en 2015 fue la primera mujer en la historia en aparecer en la portada del videojuego FIFA16, acompañando a Lionel Messi.

A partir de su plataforma, impulsó importantes luchas para ayudar a progresar a su deporte. En 2016, fue una de las cinco jugadoras que inicialmente presentaron una queja por discriminación salarial en la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de la federación estadounidense de fútbol.

Luego de no recibir ninguna respuesta a este reclamo, en 2019 el equipo completo presentó una demanda contra su propia federación, en la que alegaron haber sido sujetos de discriminación de genero institucionalizada y reclamaron por un significativo aumento de salario y por una indemnización por todos los años que recibieron pago desigual.

Finalmente, en 2022, la selección de Estados Unidos se convirtió en el primer equipo femenino del mundo en llegar a un acuerdo y firmaron el primer contrato de pago igualitario respecto al equipo masculino en la historia de este deporte.

Por otro lado, co-fundó en 2021 un medio de comunicación destinado exclusivamente al deporte femenino, el cual ya se posicionó como uno de los más importantes del mundo en el área. "Creo en contar historias de atletas femeninas y su poder para hacer avanzar nuestra cultura. Cuando la gente hable de mi legado, espero que también lo recuerden. Y aunque este capítulo puede estar terminando, uno nuevo está comenzando", expresó respecto al medio la deportista al anunciar su retiro.