El futuro de Franco Colapinto en Alpine: la decisión del equipo y su reacción ante las especulaciones

Durante la charla, el cronista también intentó indagar sobre la posibilidad de que Colapinto reemplace a Doohan si los resultados del australiano no son satisfactorios. Sin embargo, el joven piloto evitó responder directamente: “Pero ni siquiera quiere contestar ante la posibilidad de subirse como piloto titular, consciente de que hay preguntas a las que es mejor no decir nada” , reveló Martínez. Además, destacó que el equipo ha trabajado con el argentino en clases de ‘media training’ para manejar este tipo de situaciones.

A pesar de su postura cautelosa sobre su futuro, el piloto argentino no ocultó su emoción por haber alcanzado su sueño de llegar a la F1, destacando la repercusión que esto tuvo en su país: “Veremos cómo sigue, pero la verdad es que los argentinos lo están disfrutando mucho. Hacía muchos años que no había un piloto argentino en F1, esa sensación de domingos por la mañana ante la tele. Fue muy lindo. Lo soñaba desde que era chico. Un piloto argentino en F1 y lo logramos. Me estoy acostumbrando también. Es todo un proceso y me estoy acostumbrando a ello”.

El futuro de Alpine

Mientras tanto, en el seno de Alpine, las decisiones sobre su plantilla de pilotos siguen en evaluación. Oliver Oakes, jefe del equipo, dejó entrever que el rendimiento de Doohan podría ser determinante para su continuidad: “Estamos empezando la temporada con Jack y Pierre y luego vamos a ver cómo va todo”, afirmó.

La incertidumbre se ha visto alimentada por reportes que indican que Doohan tendría un límite de cinco carreras para demostrar su valía antes de que el equipo considere un reemplazo. En ese escenario, el nombre de Colapinto cobra cada vez más fuerza. Además, el argentino llegó al equipo bajo una cesión de cinco años desde Williams, algo confirmado por su mánager, María Catarineu.

Sin embargo, el entusiasmo de los seguidores del piloto ha generado situaciones que preocupan a su entorno. Jamie Campbell-Walter, otro de sus representantes, advirtió en redes sociales sobre los mensajes agresivos dirigidos a Alpine: “Los haters que creen que ayudan a Franco le hacen más daño que bien. Insultan al equipo, a Jack y a veces a otros seguidores de Alpine. Franco y todos los que le apoyamos somos fans de todo el equipo, de Pierre y de Jack. Compórtense con pasión pero no con abuso y arrogancia. A Franco le llegará su hora pero no así, conseguirán lo contrario”, publicó en su cuenta de X.

Su mensaje fue en respuesta a la cuenta @Formula1Fangio, que instó a los fanáticos a calmarse: “Llamado a la solidaridad: dejen de comentar sin sentido en la cuenta de Alpine. No ayudan a Colapinto, solo hacen el ridículo y generan rechazo. Apoyar no es acosar ni ser pesados. Apoyen al equipo, no sean termos y entiendan los tiempos de la F1”.

Colapinto y Doohan.jpg Doohan y Colapinto se juegan todo por un lugar entre los pilotos titulares. Sport Rush

Por ahora, Colapinto tiene asegurada su presencia en todas las carreras de la temporada 2025, según detalló Martínez en la entrevista. De hecho, se ha confirmado que estará en las dos primeras competencias: el Gran Premio de Australia, del 14 al 16 de marzo en el Albert Park Circuit de Melbourne, y el Gran Premio de China, del 21 al 23 de marzo en el autódromo de Shanghái.

La temporada apenas comienza y el futuro de Franco Colapinto en Alpine sigue siendo un tema abierto a especulaciones. Sin embargo, su presencia en la F1 es ya una realidad y su potencial lo mantiene en el radar de la escudería.