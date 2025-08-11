El grosero error de River en la lista de la Copa Libertadores: Marcelo Gallardo podría quedarse sin centrales contra Libertad







El equipo de Marcelo Gallardo tomó malas decisiones y ahora afronta un panorama muy preocupante de cara a partidos de octavos de final, ante Libertad de Paraguay, con el riesgo de quedar eliminado.

River sufre y mucho las lesiones de sus jugadores. Pero no sólo eso, también sufre sus propias impericias, como el armado de la lista de buena fe para los octavos de final de la Copa Libertadores. De cara a la serie a vida o muerte ante Libertad de Paraguay, el "Millonario" contará con un solo defensor central sano para jugar, dentro de los que Marcelo Gallardo tiene en cuenta.

En cuestión, River sufrió las lesiones de sus defensores Lucas Martínez Quarta (esguince de rodilla), Gemán Pezzella (rotura del ligamento anterior cruzado de la rodilla) y Paulo Díaz (sinovitis en la rodilla), por lo sólo tendrá disponibles en esa posición a Sebastián Boselli, Ulises Giménez y Federico Gattoni. Sin embargo, los últimos dos mencionados no son tenidos en cuenta por Gallardo (uno entrena en Reserva y el otro a contraturno).

Esto ocurre porque River cometió el error de no anotar a Lautaro Rivero (figura ante Independiente) en la lista, y en su lugar sí lo hizo con Maximiliano Salas, Juan Fernando Quintero, Juan Carlos Portillo y Matías Galarza. Lo curioso es que Salas está lesionado y no llegará a jugar, y Portillo arrastra una molestia por la que todavía no debutó y está en duda. ¿Para qué anotar a jugadores lesionados, dejando afuera a uno sano?

Con este panorama, el quinto defensor central en la consideración de Gallardo tendrá que ser titular los dos partidos de los octavos de final de la Copa Libertadores. Y para el otro lugar de la zaga el entrenador tendrá que prenderle velas a Paulo Díaz o exigir a Portillo para que debute este mismo jueves.

El problema radica en el armado de la lista desde su base, allá por marzo. El entrenador de River decidió completar la lista con poco más de 30 jugadores, cuando el límite es de 50. Por su política de no anotar a juveniles para rellenar la lista (quedarían disponibles para casos extraordinarios), ahora sufrirá no tenerlos. Además de Rivero (que por entonces estaba en Central Córdoba), los casos que brillarán por su ausencia son Juan Cruz Meza (ingresa en todos los partidos) y Bautista Dadín (siendo así Borja el único delantero que tendrá Gallardo disponible).