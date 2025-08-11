María Becerra en River Plate: a que hora comienza la preventa de entradas, precios y dónde comprar







Después de romper récords y agotar dos Estadios Monumental en tiempo récord en 2024, María regresa para escribir un nuevo capítulo con sus fans.

María Becerra se prepara para su tercer show en River Plate.

La cuenta regresiva para el show más importante de la historia de María Becerra ya comenzó. Con una propuesta escénica 360° y nunca antes vista en River, cada ubicación del estadio ofrecerá una experiencia distinta: desde la cercanía absoluta de los pits, el disfrute del campo, hasta las vistas panorámicas de las plateas. El show del próximo 12 de diciembre estará pensado para que todos los fans puedan experimentar la conexión y energía de Maria desde todos los ángulos.

Después de romper récords y agotar dos Estadios Monumental en tiempo récord en 2024, Maria regresa para escribir un nuevo capítulo con sus fans. Este será su tercer River, y el más ambicioso: un espectáculo que fusiona producción de nivel internacional, tecnología de última generación y el magnetismo de una de las artistas más importantes del continente.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de María Becerra en River Plate Los tickets para el show estarán disponibles desde hoy lunes 11 de agosto a las 13:00 en preventa exclusiva para clientes BBVA y en hasta 6 cuotas sin interés.

La venta general comenzará el martes 12 de agosto a las 13:00 horas y estará disponible con todos los medios de pago.

Las entradas están disponibles únicamente a través de All Access.

Precios de las entradas para María Becerra en River Plate PLATEA SIVORI/CENTENARIO ALTA — $ 55.000 + SC

PLATEA SAN MARTÍN/BELGRANO ALTA LATERAL — $ 60.000 + SC

CAMPO GENERAL (C/ACCESO A SIVORI Y CENTENARIO INF Y BAJA) — $ 65.000 + SC

PLATEA SAN MARTÍN/BELGRANO ALTA CENTRAL — $ 75.000 + SC

PLATEA SAN MARTÍN/BELGRANO MEDIA LATERAL — $ 80.000 + SC

PLATEA SAN MARTÍN/BELGRANO BAJA LATERAL — $ 90.000 + SC

PLATEA SIVORI/CENTENARIO MEDIA (NUMERADA) — $ 90.000 + SC

PLATEA SAN MARTÍN/BELGRANO MEDIA CENTRAL — $ 95.000 + SC

PLATEA SAN MARTÍN/BELGRANO INFERIOR LATERAL — $ 105.000 + SC

PLATEA SAN MARTÍN/BELGRANO BAJA CENTRAL — $ 115.000 + SC

PLATEA SAN MARTÍN/BELGRANO INFERIOR CENTRAL — $ 125.000 + SC

PITS — $ 300.000 + SC

