Gol y dedicatoria al cielo: Nacho Russo convirtió ante Newell's tras la muerte de su padre, Miguel Ángel

Apenas pasados dos días del fallecimiento del histórico exjugador y entrenador, el delantero de Tigre lo homenajeó de la mejor manera: dentro de una cancha de fútbol.

El jugador de Tigre, Ignacio Russo , fue protagonista de un momento lleno de emoción durante la tarde de este viernes. Dos días después de la muerte de su padre, Miguel Ángel , el delantero anotó el primer gol del encuentro ante Newell's y, visiblemente emocionado, se cubrió el rostro con las manos y la camiseta del Matador, mirando al cielo.

El gesto tuvo un significado especial: luego de levantarse del césped, Russo mostró un tatuaje con la frase de su padre: “Todo se cura con amor” , un momento que sintetizó la emoción que recorrió al jugador y a los espectadores presentes en el estadio.

Antes de comenzar el partido, los jugadores realizaron un minuto de silencio por la muerte del histórico exjugador y técnico, donde se lo pudo ver muy afectado al delantero de Tigre, y a sus compañeros conteniéndolo.

En cuanto al desarrollo del partido, el gol de Russo llegó tras varias oportunidades generadas por el visitante, que logró imponerse en un momento clave frente a Newell's, equipo que había dominado buena parte del juego. A los 21 minutos de la primera etapa, el tanto del ex Instituto puso a Tigre en ventaja y desató la emoción en el estadio.

Con esta anotación, Russo no solo rindió homenaje a su padre, sino que también afirma su protagonismo en la temporada, demostrando que, pese al dolor personal, mantiene su rendimiento y liderazgo en el terreno de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/catigreoficial/status/1976772954437697926&partner=&hide_thread=false “Todo se cura con amor” pic.twitter.com/I4kwAYeSal — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) October 10, 2025

Se conoció el último pedido de Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir: el vínculo con Boca

En pleno luto por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, se dio a conocer el último pedido que el entrenador le hizo a su familia. Luego de varias semanas con dificultades en su estado de salud que lo privaron de estar al mando de Boca, en contra de sus deseos, Russo mantuvo su compromiso hasta el final.

"Alguien de la familia contó algo fuerte. Russo le pidió si le podían poner estos últimos días ropa de Boca. Trasladaron el cuerpo vestido de Boca", reveló un periodista en la pantalla de TyC Sports, demostrando así la identificación y el apego al club que venía dirigiendo.