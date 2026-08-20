El inesperado problema del PSG: mudará su localía porque el calor azotó su campo de juego + Agregar ámbito en









Al igual que Boca, el Paris Saint-Germain se vio obligado a mudar su localía por las malas condiciones en las que se encuentra el campo de juego de su estadio. Conocé los detalles.

El inesperado problema del PSG: mudará su localía porque el calor azotó su campo de juego

El Paris Saint-Germain se vio obligado a reubicar la localía de su primer partido de la Ligue 1 (la liga de Francia), contra el Stade Rennais, debido el calor abrasador del verano europeo dejó el terreno de juego del Parque de los Príncipes en condiciones inseguras.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El vigente campeón del torneo francés alertó el lunes a la Liga Francesa de Fútbol Profesional (LFP) sobre el mal estado de su terreno de juego. Un equipo de especialistas inspeccionó el campo y lo declaró no apto para el juego, según informó la LFP.

Dadas estas condiciones, el partido se disputará, en su lugar, en el Roazhon Park de Rennes.

El calor extremo impidió que el césped —que el PSG cultiva a partir de semillas en lugar de instalarlo en rollos— se desarrollara de forma adecuada. La estructura de hormigón del estadio agravó las condiciones.

Francia ha sufrido temperaturas excepcionalmente altas este verano, con incendios forestales en varias partes del país. Julio fue el mes más caluroso en los registros franceses y uno de los más secos, según la agencia meteorológica nacional.

Qué le pasó al césped de la Bombonera Durante el receso mundialista, Boca realizó un resembrado e inició una obra estructural de drenaje en el sector ubicado frente a los palcos preferenciales, una zona que habitualmente presenta problemas cuando se registran lluvias intensas. Esto obligó a Boca a mudar la localía al estadio de Huracán, en Parque Patricios. Allí jugó contra Vélez, O'Higgins y Recoleta. “Este cambio de estadio permitirá darle a la obra el tiempo necesario que le restaron las condiciones climáticas que azotan Buenos Aires para poder exhibir un terreno de excelencia como el club suele ofrecer en los últimos años”, explicó entonces el club en un comunicado.

Temas PSG

Estadio