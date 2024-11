El insólito debut del streamer "Spreen" en Deportivo Riestra ante Vélez: jugó 55 segundos y no tocó la pelota

El influencer y streamer Ivan Buhajeruk , más conocido como "Spreen" , debutó este lunes como titular en Deportivo Riestra en el encuentro perteneciente a la fecha 22 de la Liga Profesional de Fútbol contra el puntero, Vélez Sarsfield . Jugó tan sólo 55 segundos y no tocó la pelota.

El streamer estuvo desde el inicio en el encuentro ante Vélez, con el número 47 y su apodo "Spreen" en la espalda . Sin embargo, fue sustituido por Gustavo Fernández a los 55 segundos, luego de que se frenara el juego por una patada de Pedro Ramírez a Thiago Fernández, y no llegó a tocar la pelota.

Es sabido que el fin de todo era realizar una acción de marketing, ya que la marca de las bebidas energizantes Speed, cuyo dueño es Víctor Stinfale -uno de los gerenciadores de Riestra-, patrocina tanto al equipo como a Buhajeruk. No obstante, la movida generó mucha controversia y polémica por considerarse "una falta de respeto" a los fanáticos del deporte.

Esta no es la primera acción extravagante que realiza el "Malevo" desde su ascenso a primera. En mayo de este año, en un encuentro por Copa Argentina ante Newell´s Old Boys de Rosario, rompieron el récord nacional del jugador más joven en debutar en primera división, tras el ingreso al partido de de Mateo Apolonio, un chico de 14 años que desde entonces no ha vuelto a jugar.

Quién es Spreen, el streamer que debutó en Deportivo Riestra

Iván Raúl Buhajeruk, conocido en el ambiente como "Spreen", es el streamer argentino más importante, además de ser uno de los más influyentes a nivel iberoamericano.

El joven streamer de 23 años comenzó su carrera a los 12 años, haciendo videos de Minecraft en Youtube, pero sin mostrar su rostro. Su apodo lo inventó de niño, cuando jugaba imaginando que tenía una empresa de coches con ese nombre.

spreen riestra.webp "Spreen", el 47 de Deportivo Riestra.

Motivado por su creatividad, decidió estudiar en la universidad Diseño Industrial, algo que abandonó en el segundo año para enfocarse en YouTube.

En 2023, superó por primera vez al Rubius en la lista de Streams Charts y en el primer semestre se situó el tercer hispanohablante de más éxito en el mundo, solo detrás de Ibai Llanos y AuronPlay.