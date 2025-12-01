El insólito pedido de Barracas Central a la AFA para disputar una copa internacional en 2026 + Seguir en









El club del presidente de la AFA le hizo un pedido escrito y abierto en las redes sociales a la entidad que rige el fútbol argentino para poder disputar una competencia internacional el año próximo.



En la previa de su partido ante Gimnasia de La Plata, por los cuartos de final del Torneo Clausura, este lunes pasado el mediodía Barracas Central sorprendió en las redes sociales con una publicación.

El club que preside el hijo de Claudio "Chiqui" Tapia le hizo un pedido formal a la AFA para disputar un torneo internacional en 2026. En cuestión, comunicó que ya cuenta con todo en regla para su equipo de Fútbol Femenino participe del torneo Divisional C.

¿Por qué? Tal y como exige el reglamento de Conmebol, los equipos participantes de las competencias internacionales deben contar con un equipo de fútbol femenino, algo que Barracas Central no tenía hace pocos meses.

De esta manera, podría disputar sin problemas la Copa Sudamericana 2026, ya que clasificó al terminar en el puesto 10 de la Tabla Anual de la Liga Profesional.

El pedido de Barracas Central a la AFA: "El Club Atlético Barracas Central informa a sus socios y simpatizantes que en el marco del desarrollo del fútbol femenino que comenzó este año con la incorporación y disputa de los torneos oficiales de Futsal de Primera División y Juveniles, hemos solicitado a la Asociación del Futbol Argentino la inclusión de nuestro equipo de fútbol 11 para la temporada 2026 en la Divisional C.

Asimismo, en cumplimiento de lo requerido por el Reglamento de Licencia de Clubes de CONMEBOL, también pedimos participar en el torneo SUB-19 de la disciplina. De esta manera, Barracas Central cumplirá con todos los requisitos que exige la normativa a fin de poder participar en una copa internacional durante el próximo año". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/barracascentral/status/1995532580658057641&partner=&hide_thread=false COMUNICADO OFICIAL



