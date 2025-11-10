El insulto de Franco Colapinto durante el GP de Brasil a otro piloto de la Fórmula 1, que se viralizó







El pilarense tuvo un cruce, a través del radio, con un piloto de Aston Martin durante la carrera en Interlagos

Franco COlapinto tuvo un cruce con otro piloto durante la carrera del GP de Brasil.

El Gran Premio de Brasil dejó un momento polémico protagonizado por el piloto argentino Franco Colapinto. Durante la carrera, el bonaerense terminó en el puesto 15, tras una actuación regular en el circuito de Interlagos. Aunque logró ganar una posición respecto a su lugar de largada, su participación estuvo marcada por un incidente con Lance Stroll, piloto de Aston Martin, que generó un cruce transmitido por radio.

El conflicto entre ambos pilotos no es nuevo. En el GP de México, Stroll sacó a Colapinto de la pista en la largada, lo que provocó un trompo en el auto del argentino. Este antecedente aumentó la tensión en Brasil, donde un nuevo encontronazo llevó a Colapinto a expresar su frustración sin filtros.

Franco Colapinto Países Bajos 2 F1 La carrera de Franco Colapinto en el GP de Brasil Colapinto largó en el puesto 16 y logró mantenerse en carrera pese a varios incidentes, incluyendo un toque con Lewis Hamilton que le valió una sanción al británico. Sin embargo, su ritmo no fue suficiente para avanzar más posiciones. Su estrategia de dos paradas —con un cambio de neumáticos medios a blandos y luego de vuelta a medios— no rindió los resultados esperados. Aunque marcó una de las vueltas más rápidas del día (1m12s816), no pudo sostener un ritmo competitivo en las vueltas finales.

En el tramo decisivo, Colapinto intentó alcanzar a Fernando Alonso y resistir los ataques de Alex Albon y Lance Stroll, pero finalmente cruzó la meta en el puesto 15. Mientras tanto, Lando Norris se impuso con autoridad en la carrera, seguido por Kimi Antonelli y Max Verstappen, quien realizó una remontada espectacular desde el fondo de la grilla.

Qué le dijo Franco Colapinto a Lance Stroll durante la carrera El momento más polémico de la carrera ocurrió cuando Colapinto se comunicó por radio con su equipo para quejarse de una maniobra de Stroll. Sus palabras fueron contundentes: "Stroll es un idiota"

El argentino intentó explicar el incidente a su ingeniero, probablemente para evitar sanciones por parte de los comisarios. Este nuevo roce se suma al antecedente en México, donde Colapinto acusó a Stroll de no mirar los espejos: "Me tiró Stroll al pasto. No mira los espejos nunca, no sé para dónde mira. Siempre hace lo mismo. Por suerte, me recuperé rápido" El próximo desafío para Colapinto será el Gran Premio de Las Vegas, programado para el 23 de noviembre. Este evento cerrará la gira americana de la Fórmula 1, antes del final de temporada en Asia.