Fórmula 1: el jefe de Alpine reveló el intenso trabajo detrás de la reparación del auto de Franco Colapinto en Brasil







En la carrera sprint, un fuerte golpe dejó al argentino con el monoplaza dañado y puso en duda su participación en la clasificación.

Franco Colapinto largará decimoctavo en Brasil: así quedó el auto tras el choque en Interlagos. Reuters

El piloto argentino Franco Colapinto vivió una jornada intensa y llena de sobresaltos durante el Gran Premio de Brasil. En la carrera sprint, un fuerte golpe lo dejó con el monoplaza dañado y puso en duda su participación en la clasificación.

El equipo Alpine reaccionó de inmediato: los mecánicos trabajaron sin descanso durante tres horas para dejar el auto en condiciones.

Qué dijo el jefe de Alpine Según explicó Steve Nielsen, jefe de la escudería francesa, “tuvimos que cambiar por completo el chasis. Fue una tarea titánica, pero todos en el garaje se unieron para lograrlo. Otros equipos no pudieron hacerlo en ese tiempo, así que fue un gran mérito del grupo”.

Gracias a ese esfuerzo, Colapinto pudo salir a clasificar, aunque no logró superar la Q1. Nielsen destacó igualmente el trabajo del equipo: “El coche mostró potencial, con Pierre Gasly entrando en la Q3 y terminando octavo. Lo más importante fue el espíritu de equipo, que permitió que ambos autos estuvieran listos”.

steve nielsen alpine.png Steve Nielsen, jefe de la escudería francesa. El joven argentino agradeció públicamente a los mecánicos por el compromiso y la dedicación mostrada en un fin de semana que, pese a las dificultades, demostró la fortaleza del grupo Alpine.