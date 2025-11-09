Franco Colapinto expresó su malestar tras el Gran Premio de Brasil: "No muy contento con el auto"







El argentino dijo que no estuvo muy "contento con el ritmo" y reprochó la estrategia del equipo.

Franco Colapinto expresó su desconento tras finalizar 15° en el Gran Premio de Brasil. Hector Vivas/Getty Images

Franco Colapinto expresó su descontento luego de haber finalizado 15° en el Gran Premio de Brasil y aseguró que no estuvo "contento con el ritmo" del monoplaza de Alpine, que sigue trayéndole problemas al argentino que continuará en la escudería francesa en 2026.

Una vez finalizada la carrera, el piloto de 22 años no sólo dejó ver su enojo con el rendimiento del auto sino que también cuestionó la estrategia que decidieron llevar a cabo este domingo: “Creo que hicimos una estrategia muy parecida a todos los demás y eso hizo un poco que no tengamos oportunidad. Estuve atrás de Fernando (Alonso) toda la carrera y era muy difícil de pasar”, analizó y consideró que la carrera fue "un poco aburrida". "El ritmo no era malo, pero tampoco sentí que tenías buen balance”, argumentó.

Colapinto volvió a remarcar que la estrategia fue equivocada y señaló que "hacer lo mismo que todos no te lleva a nada cuando arrancás tan atrás, excepto que te llames Verstappen y ahí capaz algo podés hacer".

También apuntó: “Hay cosas para ver en la fábrica después del finde, pero no muy contento con cómo iba el auto y con el ritmo”.

Por otro lado, el argentino ya empezó a pensar en la próxima carrera, que será el 23 de noviembre en las Vegas, y destacó que el año pasado logró un buen ritmo allí: “Fue un finde que había andado rápido el año pasado, así que estoy con ganas de ir ahí. Ojalá tengamos un buen finde allá”, dijo.

Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Brasil Tras largar 16°, el piloto argentino de Alpine zafó de varios accidentes, pero nunca encontró el ritmo para avanzar más posiciones en el circuito brasileño y terminó 15°. Por su parte, Pierre Gasly, su compañero de Alpine, terminó decimo y sumó un punto para la escudería francesa. La largada del Gran Premio de Brasil fue vibrante, aunque no para todos: en la primera vuelta, el público local se lamentó al ver cómo Gabriel Bortoleto quedaba fuera de carrera tras un toque con Lance Stroll. Franco Colapinto, que tuvo un leve roce con Lewis Hamilton, logró ganar una posición y se ubicó 15°. Poco después, el auto de seguridad ingresó a la pista.