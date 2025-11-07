Franco Colapinto salió 16º en la única práctica del GP de San Pablo







El piloto argentino comenzó el Gran Premio de Brasil con un rendimiento como el que viene teniendo. Este sábado será el Sprint y el domingo la carrera.

Franco Colapinto salió por primera vez a pista tras el anuncio que lo confirmó como piloto de Alpine para 2026. El rendimiento de su A525 no es bueno y en el único entrenamiento del GP de San Pablo, 21ª fecha, dio otra muestra.

Colapinto quedó en el 16° lugar, mientras que el ganador de la sesión fue el británico y líder del campeonato, Lando Norris.

Fueron 19 las vueltas con cubiertas duras en las que logró 1m12s338 como mejor registro, lejos de su compañero Pierre Gasly, quien marcó 1m11s597 en el mejor de sus 22 giros con el compuesto más duro. En ritmo de carrera los dos Alpine fueron parejos, en el rango de 1m14s1 a 1m14s3.

Cómo es el circuito del GP de Brasil de la F1 El Autódromo José Carlos Pace, ubicado en la ciudad de San Pablo, fue construido 1938 y forma parte del calendario de la Fórmula Uno desde 1973. Este trazado representa un verdadero desafio para los pilotos, ya que se caracteriza por su sentido antihorario y sus significativos desniveles. Tiene un total de 15 curvas y se intercalan giros de alta y baja velocidad.

Número de vueltas: 71

Longitud del circuito: 4.309km

Distancia de carrera: 305.939km

Récord de vuelta: 1:10.540 - Valtteri Bottas (2018)