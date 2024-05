El juicio por la muerte de Diego Maradona se pospuso para el 1 de octubre

"Corresponde -por el momento- no hacer lugar a lo requerido por los particulares damnificados, teniendo en cuenta la oposición fundada, por parte de los Defensores Particulares, resultando atendibles los motivos esgrimidos, en miras de no conculcar el derecho de defensa enjuicio y no frustrar las posibles medidas que pudieran ser requeridas", sostiene la resolución.