El mensaje de Lionel Messi tras el triunfo de la Selección argentina: "Seguimos juntos" + Agregar ámbito en









El capitán convirtió un gol de tiro libre en la victoria ante Jordania y luego compartió un posteo en redes sociales. Además, alcanzó otro récord en la Copa del Mundo.

Messi volvió a convertir y compartió un mensaje en sus redes sociales tras la victoria argentina.

La Selección argentina cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una victoria por 3-1 sobre Jordania, mientras Lionel Messi volvió a dejar su sello pese a comenzar el encuentro en el banco de suplentes. El capitán ingresó en el segundo tiempo, marcó un golazo de tiro libre y, horas después, publicó un mensaje en sus redes sociales para celebrar el nuevo triunfo del equipo.

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Después del encuentro, Messi compartió una publicación en su cuenta de Instagram con varias imágenes de su festejo y del partido. Junto a las fotografías, el rosarino dejó un breve mensaje que rápidamente se volvió viral entre los hinchas argentinos: "Una victoria más para completar la fase de grupos. Seguimos juntos…", escribió, acompañado por un emoji con la bandera argentina.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi) La publicación generó una inmediata repercusión entre sus seguidores. Como suele ocurrir con cada aparición del capitán, miles de fanáticos reaccionaron en pocos minutos con mensajes de apoyo y felicitaciones, destacando una nueva actuación decisiva del máximo referente del equipo de Lionel Scaloni.

Otro gol, otro récord para Lionel Messi en los Mundiales Aunque comenzó el partido como suplente, el ingreso de Messi volvió a cambiar el desarrollo del encuentro. Apenas 20 minutos después de entrar al campo, ejecutó un preciso tiro libre que terminó en el fondo de la red para sellar el triunfo argentino y seguir ampliando una carrera repleta de marcas históricas.

Con esa conquista, el capitán argentino alcanzó los seis goles en el Mundial 2026 y elevó a 19 su registro personal en seis Copas del Mundo. Además, estableció un nuevo récord al convertirse en el primer futbolista en marcar en siete partidos consecutivos de un Mundial, una cifra que vuelve a dimensionar la vigencia de uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol.

Ahora, con la fase de grupos ya superada y la clasificación a los 16avos de final asegurada, Messi y la Selección argentina buscarán mantener el mismo nivel para afrontar la etapa eliminatoria, donde cada partido será decisivo en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.