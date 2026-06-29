El Mundial 2026 en cifras: los goles, récords y estadísticas que dejó la fase de grupos

La FIFA difundió el balance de la fase de grupos con marcas inéditas, récord de público y datos destacados de la competencia.

La FIFA difundió el balance de la fase de grupos del Mundial 2026 con récords de asistencia, goles y marcas individuales.

La FIFA difundió el balance de la fase de grupos del Mundial 2026 , una primera etapa que dejó récords históricos en goles, asistencia y marcas individuales . El informe repasó los principales números del torneo y tuvo como gran protagonista a Lionel Messi, quien volvió a quedar en el centro de varias estadísticas.

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La primera Copa del Mundo con 48 selecciones completó su etapa inicial después de 17 días de competencia distribuidos en 16 ciudades anfitrionas . Según los datos publicados por el organismo, los 72 partidos disputados convocaron a más de 4,6 millones de espectadores , una cifra que permitió superar el récord de asistencia que se mantenía desde Estados Unidos 1994 .

El torneo también marcó una nueva tendencia ofensiva: durante la fase de grupos se convirtieron 215 goles , con un promedio de tres tantos por partido , superando los 172 registrados en Qatar 2022 . Entre los equipos más goleadores aparecieron Francia, Alemania y Países Bajos , todos con diez anotaciones.

Lionel Messi fue uno de los grandes protagonistas de la primera ronda por los registros históricos que alcanzó.

La fase inicial también tuvo varias marcas personales que quedaron grabadas en la historia de la Copa del Mundo:

Lionel Messi: el capitán argentino se convirtió en el primer futbolista en marcar en siete partidos consecutivos de la fase final de un Mundial . Además, alcanzó los 19 goles y pasó a ser el máximo goleador histórico del torneo . Con 38 años y 357 días , se transformó en el jugador de mayor edad en marcar un hat-trick en una Copa del Mundo. Su gol ante Argelia fue además el contenido relacionado con el Mundial más visto en TikTok , con 53 millones de reproducciones .

el capitán argentino se convirtió en el . Además, alcanzó los y pasó a ser el . Con , se transformó en el jugador de mayor edad en marcar un en una Copa del Mundo. Su gol ante fue además el contenido relacionado con el Mundial más visto en , con . Cristiano Ronaldo: a los 41 años , el delantero portugués llegó a los 10 goles en Mundiales y superó a Eusébio como el máximo goleador histórico de Portugal en la competencia.

a los , el delantero portugués llegó a los y superó a como el máximo goleador histórico de Portugal en la competencia. Harry Kane: el atacante inglés alcanzó los 11 tantos y pasó a ser el máximo goleador de Inglaterra en los Mundiales , superando la marca de Gary Lineker, que tenía 10.

el atacante inglés alcanzó los y pasó a ser el , superando la marca de Gary Lineker, que tenía 10. Dick Advocaat: el entrenador de Curazao, con 78 años y 271 días, se convirtió en el director técnico de mayor edad en dirigir un partido mundialista.

lionel messi harry kane cristiano ronaldo La primera fase del torneo dejó cifras inéditas en cantidad de goles, público y selecciones clasificadas.

Las marcas colectivas y deportivas

Además de los registros personales, el torneo dejó datos históricos en lo deportivo:

La fase de grupos estableció un récord de goles con 215 tantos , la cifra más alta para una primera ronda de una Copa del Mundo.

con , la cifra más alta para una primera ronda de una Copa del Mundo. La UEFA fue la confederación con más equipos clasificados a los 16avos de final , con 13 selecciones . La siguieron la CAF con nueve representantes, la Conmebol con cinco, la Concacaf con tres y la AFC con dos.

fue la confederación con más equipos clasificados a los , con . La siguieron la con nueve representantes, la con cinco, la con tres y la con dos. El crecimiento africano también quedó reflejado: nunca antes habían llegado más de dos selecciones africanas a una fase eliminatoria de un Mundial.

de un Mundial. Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Canadá, Costa de Marfil, Egipto, República Democrática del Congo y Sudáfrica lograron por primera vez alcanzar una instancia de eliminación directa en una Copa del Mundo.

El Mundial también rompió marcas fuera de la cancha

La fiesta mundialista también dejó números récord en las tribunas y en la organización. La fase de grupos reunió a 4.644.549 espectadores, con un promedio de 64.508 personas por partido y una ocupación del 99,7% de los estadios.

En el aspecto comercial, la camiseta más vendida por Adidas durante la primera etapa fue la de la selección de México, mientras que la empresa alcanzó más de US$1.130 millones en ventas relacionadas con el torneo.

hinchas argentinos hinchada argentina Más de 4,6 millones de espectadores asistieron a los partidos de la primera ronda del Mundial 2026. X: @Argentina

Los espacios para los hinchas también tuvieron gran convocatoria: más de 5.500.000 personas participaron de los Fan Festivals organizados por la FIFA en los tres países anfitriones. Dentro de los estadios, durante los primeros 72 partidos se vendieron más de 2,8 millones de cervezas, 300.000 panchos y casi un millón de botellas de agua.

La organización detrás de la competencia

El armado del Mundial requirió un despliegue operativo de grandes dimensiones. La FIFA informó que funcionaron 645 espacios oficiales entre estadios, hoteles, aeropuertos, centros de acreditación e instalaciones de entrenamiento. Además, se realizaron 5.020 traslados vinculados a la logística del torneo.

Un total de 40.050 voluntarios provenientes de 162 países y territorios colaboraron durante la fase de grupos. Entre las postales más llamativas quedaron las banderas gigantes que aparecen antes de cada partido: cada una mide cerca de 200 metros cuadrados, necesita alrededor de 70 voluntarios para extenderse y forma parte de un operativo que demanda más de 200 traslados entre sedes.