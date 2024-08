El padre de Franco Colapinto no pudo contener la emoción tras la llegada de su hijo a la Fórmula 1: "Es una locura"

Con una pasión creciente por el automovilismo, a sus 14 años, dio un salto arriesgado cuando se mudó solo a Italia para unirse a una fábrica de chasis de karting: "Una jugada media difícil, porque él se tenía que quedar solo, a vivir en un departamento arriba de la fábrica de karting en Italia, sin saber el idioma, sin saber nada".

Fue entonces que Aníbal le ofreció la posibilidad a su hijo de volver en caso de que la situación fuera más difícil de lo esperado, aunque Franco se negó y decidió quedarse en Europa. Este fue el primer gran desafío de su carrera, una prueba de carácter que lo preparó para los retos futuros, donde continuó su ascenso en categorías superiores del automovilismo.

El padre siguió contando que después de un año corriendo, empezó una prueba en Fórmula 4, donde se fue a vivir a la casa de su mecánico y logró salir campeón: "Se fue a España, en la casa de Emi Rodríguez, la mujer romina, que Emi era mecánico de él. Tenía 15 años, Franco y ahí nos sale campeón, la Fórmula 4".

Al subir de categoría, los gastos se iban incrementando, por lo que Aníbal le tuvo que decir a Franco que debería aparecer algún inversor de Europa porque él ya no podía ayudarlo mucho más, ya que desde Argentina no aparecía ningún apoyo.

Afortunadamente, justo a tiempo apareció Bullet, que se mantiene hasta el día de hoy como uno de los representantes de Franco. A partir de ahí empezaron a subir de categoría: "Empezamos a subir de categoría, corrió a Nueva Zelanda, después volvió a Europa, en la Fórmula Renault, en la Fórmula Alpina, andaba cada vez mejor, y bueno, hubo gente que nos dio una mano muy grande".

Aníbal mencionó el crucial apoyo financiero que recibió Franco, especialmente de la empresa Globant, lo que permitió que su hijo siguiera compitiendo a nivel internacional.

Por último, Aníbal Colapinto contó una anécdota sobre su hijo, tras ser consultado sobre quién era su ídolo: "Desde chiquito, me acuerdo que en el colegio, en la biblioteca, un día le daban un libro, que el se lo quería llevar, pero no lo dejaron ya que lo tenía que leer en el colegio. Andrea, que es la mamá, me dice hablá con Franco, porque me dijeron que no sale a los recreos. Después me entero que no salía al recreo, porque se quedaba leyendo el libro que era la historia de Fangio. Me muero, me da escalofrío", cerró.

"A los 10 años, leía un libro sobre Fangio y hoy va a ser un piloto argentino en la Fórmula 1. Impresionante, impresionante".

Histórico: Franco Colapinto correrá en Fórmula 1 para Williams

El piloto argentino Franco Colapinto competirá en la Fórmula 1 lo que resta de la temporada, según detalló la escudería Williams. Es decir, el oriundo de Pilar disputará las restantes 9 carreras.

El argentino, que marcha sexto en el campeonato de Fórmula 2, ocupará el lugar del estadounidense Logan Sargeant.

De esta manera, Colapinto se convertirá en el primer argentino en correr en Fórmula 1 desde que lo hiciera Gastón Mazzacane hace 23 años.