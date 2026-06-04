Tres películas nacionales y una hispano-argentina llegan esta semana a la cartelera

“Los bobos” (Argentina, 2026); Dir.: Sofía Jallinsky, Basovih Marinaro; Int.: Florencia Bergallo, Verónica Gerez, Cecilia Marani, Sebastián Romero Monachesi.

Pequeña fábula de los duros tiempos que vivimos, en el film cordobés “La noche está marchándose ya” el cineclub municipal debe reducir gastos y, para no echarlo, convierte a uno de sus proyectoristas en vigilante nocturno. En ese puesto el hombre se las ingenia para albergar a los “sin techo” del barrio, brindar un set a la amiga que se la juega en Onlyfans y ver películas en trasnoche, lo que a veces permite lindas asociaciones. Por ejemplo, el infeliz no tiene dónde ir pero se evade con una escena de “La reina roja” donde John Wayne elogia la libertad de una nave en el mar (linda película hoy casi olvidada). Escenas de Borzage, Ozu, Fernando Ayala, Leo McCarey juegan de ese modo. A veces solo se oye la música, pero igual se agradece, como esa de “Un dólar marcado” donde por primera vez escuchamos al silbador Alessandro Alessandroni en un western spaghetti (el tema era “Se tu non fossi bella como sei”, inolvidable). Dirección, guión, fotografía y edición, Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini, gente para tener en cuenta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Otra película hecha en dupla, que es también otra fábula, pero de terror, es la de Basovih Marinaro y Sofía Jallinsky “Los bobos”. Hay gente que por diversas razones está demasiado molesta con otra, al punto de querer anularla, pero sin matarla literalmente. Basta con dejarla muerta en vida. Y hay gente que por plata hace cualquier cosa. Una lobotomía, por ejemplo. Ese es el negocio de una parejita comandada por una madre a la que le caben todos los epítetos. La idea es terrible. Su aplicación, espantosa. Puede pasar, no solo en el cine. Historia original, humor negro, buen manejo del suspenso, el sonido y el espanto, eficaz pintura de la cruel ambición de alguna gente.

“¿Acaso su familia es normal?”, decía el afiche de “El juego de la silla”, cariñosa obra de teatro de Ana Katz que ella misma llevó al cine en la temporada 2002. Tres años más tarde, con menos cariño pero mayor complejidad y humor dramático, Claudio Tolcachir presentó “La omisión de la familia Coleman”, una familia muy poco normal “en la que sin embargo es posible descubrir conflictos y realidades cercanas”, según notaba en estas páginas la crítica Patricia Espinosa, destacando al respecto la “caracterización de personajes que aun bordeando lo patológico responden a modelos universales”.

¿Fue ésta la razón de su prolongado éxito, no solo aquí sino también en otros 24 países? Ahora en “Contacto Coleman”, Ana Nigri y Florencia Nussbaum se internan en la sala, oyen recuerdos y reflexiones del autor y los artistas, captan el espíritu que los une y registran una lección de teatro, una historia de varias vidas, y un misterio. El éxito sigue siendo un misterio. Lo mismo pasaba en el documental de Pablo Arévalo y Agustín Kazah “La lección de anatomía”, sobre la obra de Carlos Mathus que estuvo décadas enteras en cartel.

Por último, una inesperada rareza, la coproducción hispano-argentina “Las Mantis”. Se trata de un cuento fantástico donde una adolescente que acaba de perder a su madre busca rehacerse en casa de sus parientes. Al primo le gustan los juegos supuestamente espiritistas. Y un día, en el bosque cercano, se aparece un espíritu con forma de ciervo. Quizás a partir de ahí la chica pueda encontrar un consuelo a su pérdida. Ingenuo, bien intencionado y bien dirigido al público juvenil, éste es el primer largometraje del veterinario Didac Gimeno, previo autor de pequeñas historias fantásticas como “Saturno a través del telescopio” y “El sueño de los perros” (veterinario, así como León Klimovsky, autor de famosas historias de terror, era dentista).

Postergan el estreno del primer policial argentino hablado en cantonés Otra llamativa es “Los caminantes de la calle”, de Juan Martín Hsu, nada menos que el primer policial argentino casi totalmente hablado en cantonés e interpretado por artistas de la colectividad, salvo Victoria Almeida, que interpreta a una inspectora en lucha contra un capo de la mafia china mendocina. Más sorpresas: la trama sugiere la connivencia entre los delincuentes y cierto sector de las fuerzas de seguridad. Trata de personas, presión sobre pequeños negocios, son prácticas habituales de dichos sujetos. También el asesinato. El autor sabe de lo que habla: cuando él era niño su padre, simple comerciante, murió a manos de la mafia. Lo cuenta en su obra anterior, “La luna ilumina mi corazón”. Y se nos hace angustiante la resignación de los condenados, la sujeción de los jóvenes criminales, el amable saludo del capomafia al oficial traductor, dejándole entender que quizá todo siga igual en pocos meses. Para tener en cuenta: por comprensibles razones ciertas escenas debieron filmarse en Perú, mientras que su estreno, previsto inicialmente para este 4 de junio, finalmente se desplazó a las primeras semanas de julio. “La noche está marchándose ya” (Argentina, 2026); Dir.: Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini; Int.: Octavio Bertone, Juana Oviedo, Fierro Rodrigo, Eva Blanco. “Los bobos” (Argentina, 2026); Dir.: Sofía Jallinsky, Basovih Marinaro; Int.: Florencia Bergallo, Verónica Gerez, Cecilia Marani, Sebastián Romero Monachesi. “Encuentro Coleman” (Argentina, 2026); Dir.: Ana Nigri & Florencia Nussbaum; documental. “Las Mantis” (España-Argentina, 2026); Dir.: Didac Gimeno; Int.: María Caballero, J.L. García Pérez, Ruth Díaz. “Los caminantes de la calle” (Argentina-Perú, 2026); Dir.: Juan Martín Hsu; Int.: Victoria Almeida, Chien Min Lee, Andrés Tan He, Yuchen Che, Willy Kon Chin Yi.

Temas Películas