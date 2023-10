El palito de Nicolás De La Cruz al planteo de Boca

"El partido se dio como nosotros lo vinimos a buscar. Priorizamos el arco rival, fuimos dominantes en todo el partido y casi no nos generaron situaciones de gol" , señaló De La Cruz luego de consumarse el triunfo en la Bombonera.

Y agregó: "Buscamos sus falencias, que tienen muchísimas, y se dio un partido redondo. Fue una semana especial, es hermoso jugar esta clase de partidos. Sabemos que la mayoría de las veces que venimos a esta cancha nos va bien".

"Ganamos los dos clásicos y es importante. Intenté leer el partido, estoy en uno de mis mejores momentos. Encontré una regularidad y espero seguir por este camino. No sé si fue mi último Superclásico, a fin de año lo veremos", cerró el uruguayo.

Por su parte, el defensor Leandro González Pirez se expresó en la misma línea que De La Cruz: "Siempre nos preparamos para defender a River. Termina siendo justo el resultado, tuvieron una o dos chances como mucho".

A su vez, el marcador central respondió a los dichos del entrenador de Boca, Jorge Almirón, quien apuntó contra el arbitraje y destacó que "salió por todos lados que (Andrés) Merlos es hincha de River".

"Nosotros nos mantenemos al margen. No voy a opinar, es algo que piensa solo él. Se habló de que Paletta (Héctor, encargado del VAR) era hincha de Boca y nosotros no dijimos nada. Son cosas extras que no nos competen ni nos importan. Vinimos a plantear nuestro trabajo en la cancha de Boca", contestó González Pirez.