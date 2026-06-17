El pedido especial que le hizo Lionel Scaloni a Rodrigo De Paul frente a Argelia

El entrenador contó una intimidad de la pausa de hidratación que tuvo como protagonista al volante. Qué le dijo.

El entrenador de la selección argentina le habló al volante en un momento clave del partido.

Además de la histórica actuación de Lionel Messi en la victoria por 3 a 0 sobre Argelia en el debut del Mundial 2026 por el Grupo J, Rodrigo De Paul fue una de las figuras del seleccionado. Tras el encuentro, se conocieron detalles de un pedido que le hizo Lionel Scaloni en la pausa de hidratación.

El capitán del seleccionado argentino se robó todas las miradas con su triplete que le permitió alcanzar a Miroslav Klose en la cima de goleadores de los mundiales. El primer tanto lo convirtió tras un pase entre líneas del mediocampista y compañero en Inter de Miami, que tuvo una buena actuación en el encuentro.

En el partido debut, Scaloni mantuvo su exigencia habitual sobre los jugadores argentinos . Y el volante no le escapó a los pedidos del entrenador.

Durante la pausa a mitad del complemento, el técnico se le acercó a De Paul y le hizo un pedido especial para mantenerlo motivado dentro del partido , viendo que el volante había bajado el ritmo y que eso podía suponer un problema para el equipo.

El técnico fue quien dio a conocer la particular situación. “Vemos que está jugando bien, físicamente se lo nota bien, y cuando juega con los que conoce bien, da un plus. Pero es el primero que sabe que no puede bajar el pistón", comenzó contando.

Luego, profundizó: "En la pausa de hidratación le dije que no podía bajar, es un jugador que nos contagia un montón. Cuando baja el pistón el equipo lo siente, le pedí que subiera un poco más, porque si no estaba bien lo podía cambiar”, explicó sobre De Paul.

El volante fue uno de los que mejor rendimiento mostró este martes en el encuentro frente a Argelia. De ida y vuelta por la banda derecha, participó en el juego colectivo y colaboró con Gonzalo Montiel y luego con Nahuel Molina en la marca por el lado derecho del equipo.

messi sonrisa

Messi, histórico: tres goles, récord y faro en la goleada ante Argelia

El jugador saliente de la noche fue Messi, que con tres goles alcanzó a Klose y guió a la Argentina a la victoria con la que comenzó la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

La Albiceleste debutó este martes en el Mundial 2026 con una contundente victoria ante el seleccionado africano. Las dudas que sobrevolaban en la previa sobre la condición física de los jugadores argentinos se despejaron en el primer tiempo con un dominio claro y sin fisuras sobre el rival.

Messi, que llegaba tocado a la Copa del Mundo, volvió a ratificar su condición de mejor jugador del mundo y de la historia del fútbol con un triplete que lo llevó a la cima de la tabla de artilleros del certamen organizado por FIFA y quedó a un gol de superar al alemán.