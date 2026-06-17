Con un Messi histórico, Argentina arrancó la defensa del título con una goleada ante Argelia + Agregar ámbito en









El capitán de la selección argentina guió al equipo de Lionel Scaloni a una victoria sin fisuras en el primer encuentro del Grupo J del Mundial 2026. Con tres goles, Messi alcanzó a Miroslav Klose como máximo artillero de la historia de la Copa del Mundo. El próximo lunes llega Austria.

Lionel Messi, autor de un golazo en el debut ante Argelia. @seleccionargentina

Con tres goles de un Lionel Messi histórico, Argentina comenzó la defensa del título conquistado en Qatar 2022 con una goleada frente a Argelia. El capitán tuvo en sus pies una vez más la llave de la victoria del equipo de Lionel Scaloni y, por si fuera poco, alcanzó a Miroslav Klose como máximo goleador de los mundiales.

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La Albiceleste debutó este martes en el Mundial 2026 con una contundente victoria ante el seleccionado africano. Las dudas que sobrevolaban en la previa sobre la condición física de los jugadores argentinos se despejaron en el primer tiempo con un dominio claro y sin fisuras sobre el rival.

Messi, que llegaba tocado a la Copa del Mundo, volvió a ratificar su condición de mejor jugador del mundo y de la historia del fútbol con un triplete que lo llevó a la cima de la tabla de artilleros del certamen organizado por FIFA y quedó a un gol de superar al alemán.

El show de Messi en el debut de Argentina A sus casi 39 años, y con el parche de campeón, el astro argentino abrió su sexto mundial con un golazo en la primera etapa: a los 17 minutos, recibió un pase entre líneas, arrancó en dirección al área argelina, apuntó con la zurda y disparó cruzado para poner el primero de Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2067055388155884026&partner=&hide_thread=false ¡GOLAAAAAAZO CAPITÁN!



A los 17', Messi puso el 1-0 ante Argelia en el debut.



¡VAMOS, SELECCIÓN! pic.twitter.com/l7r9D02BJW — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026

En el complemento, el show continuó. A los 60 minutos, Messi capturó un rebote del arquero Luca Zidane tras un remate de Alexis Mac Allister y amplió la diferencia, alcanzando en ese momento a Ronaldo como segundo máximo artillero de la competencia. Pero el partido del "Diez" no terminaría ahí. Minutos después, a los 75, recibió un pase que lo encontró al borde del área, enganchó hacia afuera y remató al palo lejano del arquero para poner el 3 a 0. Con los tres goles, el capitán del seleccionado llegó a los 16 goles en 27 encuentros en mundiales. Superó al brasilero bicampeón del mundo y quedó en el mismo escalón que Klose, aún con margen para superarlo: Argentina tendrá dos partidos más por fase de grupo frente a Austria, el 22 de junio, y Jordania, el 27 de este mes. Detrás acecha Kylian Mbappé, que esta tarde convirtió un doblete para Francia y llegó a 14 tantos. El equipo no sufrió más que un susto en la primera etapa tras una llegada de Argelia que terminó en gol, anulado posteriormente por el árbitro a instancias del VAR. E incluso pudo ampliar la diferencia, también en los pies de Messi, pero la tecnología también frenó el grito del argentino en la antesala de su primer tanto. Argentina arrancó así con el pie derecho la defensa del título obtenido tres años y medio atrás ante Francia y se perfila como una de las candidatas a obtener la corona en la cita que se juega por primera vez en tres sedes, Estados Unidos, México y Canadá, y que tiene 48 equipos en disputa. La síntesis del partido Mundial 2026

Grupo J – fecha 1

Argentina 3 - 0 Argelia

Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City)

Árbitro: Szymon Marciniak (Pol)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (Pol)

Asistentes: Tomasz Liskiewicz y Adam Kupsik (Pol) Argentina: Emiliano Martínez; Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Gonzalo Montiel; Thiago Almada, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. Argelia: Luca Zidane; Rayan Ait Nouri, Ramy Bensebaini, Aissa Mandi, Rafik Belghali; Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza, Hicham Boudaoui; Fares Chaibi, Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa. DT: Vladimir Petkovic.