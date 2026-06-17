Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del miércoles 17 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

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Austria fue contundente ante Jordania y lidera junto a Argentina el Grupo J

En San Francisco, las selecciones de Austria y Jordania se midieron por el Mundial 2026 en el Grupo J con triunfo para los europeos por 3-1. La Selección Argentina debutó con un 3-0 contra Argelia.

Austria getty images

El seleccionado austríaco se impuso por 3-1 a Jordania en el Estadio Bahía de San Francisco por la primera fecha del Grupo J. El equipo dirigido por Ralf Rangnick se puso en ventaja con un golazo de Romano Schmid (20′), pero Ali Olwan igualó el partido para Jordania con un golazo al inicio del segundo tiempo (50').

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