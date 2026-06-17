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17 de junio 2026 - 09:37

Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del miércoles 17 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

Cristiano Ronaldo liderará a Portugal en su estreno ante la República Democrática del Congo por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo liderará a Portugal en su estreno ante la República Democrática del Congo por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026.

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El capitán luso disputará su sexta Copa del Mundo cuando Portugal enfrente a la República Democrática del Congo en Houston. El título mundial sigue siendo la gran cuenta pendiente de su carrera.

Cristiano Ronaldo volverá a ser el gran protagonista de Portugal cuando este miércoles haga su estreno en el Mundial 2026 frente a la República Democrática del Congo. A los 41 años, el capitán luso afrontará su sexta Copa del Mundo y buscará liderar a una selección que aspira a dar pelea por el título. Aunque ya no tiene el protagonismo de otras épocas, sigue siendo el estandarte de Portugal, un equipo que deposita gran parte de sus ilusiones en su experiencia, liderazgo y capacidad para aparecer en los momentos decisivos.

El máximo goleador y el futbolista con más presencias en la historia de Portugal llegará a esta cita norteamericana con números que reflejan una carrera extraordinaria. Cristiano acumula 228 partidos y 143 goles con la camiseta de su selección, registros que lo convierten en una leyenda absoluta del fútbol portugués. Su recorrido mundialista comenzó en Alemania 2006 y tendrá en Estados Unidos, México y Canadá 2026 su último gran desafío en la máxima competencia internacional.

El encuentro entre Portugal y la República Democrática del Congo abrirá la actividad de este miércoles desde las 14 (hora argentina) en el NRG Stadium de Houston. La jornada también contará con los cruces entre Inglaterra y Croacia, Ghana y Panamá, y Uzbekistán frente a Colombia. Será el cierre de la primera fecha de la fase de grupos de un Mundial histórico, el primero con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá.

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Austria fue contundente ante Jordania y lidera junto a Argentina el Grupo J

En San Francisco, las selecciones de Austria y Jordania se midieron por el Mundial 2026 en el Grupo J con triunfo para los europeos por 3-1. La Selección Argentina debutó con un 3-0 contra Argelia.

Austria

El seleccionado austríaco se impuso por 3-1 a Jordania en el Estadio Bahía de San Francisco por la primera fecha del Grupo J. El equipo dirigido por Ralf Rangnick se puso en ventaja con un golazo de Romano Schmid (20′), pero Ali Olwan igualó el partido para Jordania con un golazo al inicio del segundo tiempo (50').

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Insaciable: Lionel Messi alcanzó a Miroslav Klose y ya es el máximo goleador histórico de los Mundiales

Messi Klose

Lionel Messi volvió a hacer historia este martes. El capitán de la Selección argentina anotó tres goles ante Argelia en el debut del Mundial 2026 y, con esa cifra, llegó a 16 tantos en Copas del Mundo, igualando al alemán Miroslav Klose como máximo artillero en la historia de la competencia.

El primero de sus tres goles llegó a los 16 minutos del primer tiempo, cuando apareció para poner el 1-0 ante Argelia en Kansas City. Tras un gran pase vertical de Rodrigo De Paul, el astro recibió en tres cuartos de cancha, encaró hacia el área y sacó un remate impresionante desde afuera para vencer a Luca Zidane.

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Austria fue contundente ante Jordania y lidera junto a Argentina el Grupo J

Austria

El seleccionado austríaco se impuso por 3-1 a Jordania en el Estadio Bahía de San Francisco por la primera fecha del Grupo J. El equipo dirigido por Ralf Rangnick se puso en ventaja con un golazo de Romano Schmid (20′), pero Ali Olwan igualó el partido para Jordania con un golazo al inicio del segundo tiempo (50').

En tanto, un gol en contra de Yazan Al Arab (76′) tras un córner inclinó la balanza para los europeos y Marko Arnautovic (90+12') sentenció el resultado final mediante un tiro penal.

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Los partidos del Mundial 2026 de hoy: Portugal, Inglaterra y Colombia hacen su debut

Ceremonia inaugural mundial 2

La primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 llegará este miércoles a su fin con cuatro encuentros. La jornada comenzará con el debut de Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, frente a la República Democrática del Congo en Houston. Más tarde será el turno del atractivo cruce entre Inglaterra y Croacia, mientras que Ghana se medirá con Panamá en Toronto. El cierre estará a cargo de Colombia, que enfrentará a Uzbekistán en el Estadio Azteca.

Partidos de hoy (hora argentina):

  • 14:00 | Portugal vs. República Democrática del Congo (Houston)
  • 17:00 | Inglaterra vs. Croacia (Dallas)
  • 20:00 | Ghana vs. Panamá (Toronto)
  • 23:00 | Uzbekistán vs. Colombia (Estadio Azteca, Ciudad de México)

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Cristiano Ronaldo inicia su último Mundial con Portugal y la ilusión de conquistar la única corona que le falta

Cristiano Ronaldo (2)

Cristiano Ronaldo afrontará este miércoles una de las últimas grandes estaciones de su carrera cuando Portugal haga su presentación en el Mundial 2026 ante la República Democrática del Congo. El delantero portugués, que atraviesa la recta final de una trayectoria legendaria, buscará iniciar con el pie derecho una Copa del Mundo que representa su última oportunidad de levantar el único trofeo importante que todavía falta en su vitrina.

La selección dirigida por Roberto Martínez llega a Norteamérica respaldada por una generación que combina talento, experiencia y profundidad en todas sus líneas. Futbolistas como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes y Rúben Dias convierten a Portugal en uno de los equipos que aspiran a ser protagonistas del torneo. La misión será transformar ese potencial en resultados y acompañar a su capitán en la búsqueda de una conquista histórica.

El debut se disputará desde las 14 (hora argentina) en el NRG Stadium de Houston, donde los portugueses se medirán con una selección congoleña que regresa a una Copa del Mundo después de más de medio siglo. Para Cristiano, además, el partido tendrá un valor especial: si suma minutos alcanzará las seis participaciones mundialistas, una marca reservada para muy pocos futbolistas y otro capítulo en una carrera construida a base de récords.

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