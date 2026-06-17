Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del miércoles 17 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

Cristiano Ronaldo volverá a ser el gran protagonista de Portugal cuando este miércoles haga su estreno en el Mundial 2026 frente a la República Democrática del Congo. A los 41 años, el capitán luso afrontará su sexta Copa del Mundo y buscará liderar a una selección que aspira a dar pelea por el título. Aunque ya no tiene el protagonismo de otras épocas, sigue siendo el estandarte de Portugal, un equipo que deposita gran parte de sus ilusiones en su experiencia, liderazgo y capacidad para aparecer en los momentos decisivos.
Austria fue contundente ante Jordania y lidera junto a Argentina el Grupo J
En San Francisco, las selecciones de Austria y Jordania se midieron por el Mundial 2026 en el Grupo J con triunfo para los europeos por 3-1. La Selección Argentina debutó con un 3-0 contra Argelia.
El seleccionado austríaco se impuso por 3-1 a Jordania en el Estadio Bahía de San Francisco por la primera fecha del Grupo J. El equipo dirigido por Ralf Rangnick se puso en ventaja con un golazo de Romano Schmid (20′), pero Ali Olwan igualó el partido para Jordania con un golazo al inicio del segundo tiempo (50').